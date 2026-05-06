miércoles 6  de  mayo 2026
DEPORTES

Doncic sigue sin fecha de retorno con los Lakers en los playoffs de la NBA

El esloveno, máximo anotador de la campaña de la NBA, compareció este miércoles ante periodistas por primera vez desde la lesión muscular sufrida el 2 de abril

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, reacciona en un partido contra los Timberwolves de Minnesota, el 30 de abril de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, reacciona en un partido contra los Timberwolves de Minnesota, el 30 de abril de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP / Harry How
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Luka Doncic, la superestrella de los Lakers de Los Ángeles, aseguró este miércoles que está haciendo "todo lo posible" para regresar de su lesión, pero no aclaró si podrá competir en la actual serie de playoffs contra el Thunder de Oklahoma City.

El esloveno, máximo anotador de la temporada de la NBA (33,5 puntos de media), compareció este miércoles ante periodistas por primera vez desde la lesión muscular sufrida el 2 de abril.

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"Estoy haciendo todo lo posible" para volver, dijo Doncic un día después de que los Lakers perdieran ante los Thunder el primer partido de semifinales de la Conferencia Oeste por un rotundo 108-90.

"Los médicos me hablaron de ocho semanas de baja en la primera resonancia magnética. Así que voy día a día, y cada día me siento un poco mejor", afirmó.

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"Es difícil para mí porque me ha pasado volver demasiado pronto después de lesiones y no fue lo mejor. Es la primera vez que tengo esta lesión. Es diferente, hay que ser muy prudente", dijo Doncic sobre su problema muscular, una distensión de isquiotibiales de Grado 2.

Con el veterano LeBron James asumiendo el liderato, los Lakers fueron capaces de superar la primera ronda ante los Rockets de Houston (4-2), pero sus aspiraciones de derrotar al Thunder, vigente campeón, están bajo mínimos sin la presencia de Doncic.

"No sé si la gente se da cuenta de hasta qué punto es frustrante", dijo el esloveno. "Yo solo quiero jugar al básquet, sobre todo en esta época, es el mejor momento para jugar. Es frustrante limitarse a ver a mi equipo, pero estoy muy orgulloso de ellos".

Pese a la inferioridad mostrada el martes ante Oklahoma City, el entrenador JJ Redick recalcó que no tomarán riesgos con el estado físico de Doncic para acelerar su regreso.

"Es muy simple. Cuando esté listo para jugar, debe jugar. El deportista debe tener confianza", subrayó Redick.

Campeón del Derby renuncia al Preakness

El ejemplar Golden Tempo, ganador del Derby de Kentucky, no correrá el Preakness Stakes, anunció este miércoles la entrenadora Cherie DeVaux, decisión que descarta un intento de Triple Corona en 2026 tras su histórica victoria el pasado fin de semana.

Golden Tempo remontó desde el último lugar para ganar el 152º Derby, convirtiendo a DeVaux en la primera mujer en entrenar a un ganador en el icónico evento disputado en el hipódromo Churchill Downs, uno de los escenarios más tradicionales de la hípica estadounidense.

DeVaux explicó en un comunicado que los responsables del caballo decidieron "como equipo" no participar en el Preakness del 16 de mayo, segunda carrera de la Triple Corona de la hípica estadounidense, que se completa con el Belmont Stakes en junio.

FUENTE: AFP

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