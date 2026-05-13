miércoles 13  de  mayo 2026
FÚTBOL

"Estamos listos", asegura Infantino a menos de un mes del Mundial

Por primera vez en la historia, el Mundial comenzará con tres ceremonias de apertura previas a los primeros partidos de las tres naciones organizadoras

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- "Estamos listos", aseguró el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en un video publicado este miércoles por el ente futbolero, a menos de un mes del arranque del Mundial de Norteamérica 2026 (11 de junio - 19 de julio).

"Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo", señaló el dirigente italo-suizo.

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"Más de seis millones de aficionados en los estadios, decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede, en tres países magníficos, y 6.000 millones de personas desde sus casas verán los partidos. Prepárense, nosotros lo estamos", continuó.

"Lo que queremos es unir al mundo, nuestro mundo lo necesita", afirmó también.

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"Estamos trabajando en la ceremonia de apertura, en la que celebraremos el fútbol, pero también la música. Contamos con artistas excepcionales que actuarán en México, Canadá y Estados Unidos para que el fútbol y la música unan al mundo", añadió.

Por primera vez en la historia de esta competición, la Copa del Mundo comenzará con tres ceremonias de apertura previas a los primeros partidos de las tres naciones organizadoras: México, Estados Unidos y Canadá.

A un mes del saque inicial, este torneo fuera de lo común conoce ya su ración de polémicas: desde el rompecabezas diplomático en torno a la participación de Irán tras la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, hasta la política antiinmigración de Donald Trump, pasando por los precios considerados exorbitantes de las entradas para los partidos y las temperaturas extremas que se esperan.

Cristiano sigue a la espera

Un gol en propia puerta del guardameta Bento en el tiempo de descuento privó este martes a Cristiano Ronaldo de su primer título de la Saudi Pro League, luego de que el Al Nassr empatara 1-1 con el segundo clasificado, Al Hilal.

La afición local, vestida de amarillo, estaba a segundos de celebrar el campeonato saudí cuando el brasileño falló al atrapar un saque de banda largo y lo introdujo en su propia portería en el octavo minuto del añadido.

Al Nassr, al que solo le queda un partido esta temporada, sigue cinco puntos por delante del Al Hilal, que tiene un partido pendiente.

FUENTE: AFP

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