miércoles 21  de  enero 2026
Béisbol

Félix Hernández da un salto histórico y emerge como el próximo venezolano rumbo al Salón de la Fama

Félix Hernández dio un salto histórico en la votación al Salón de la Fama 2026 y emerge como el próximo venezolano con opciones reales de llegar a Cooperstown

Félix Hernández reacciona durante la Ceremonia de Retiro del Número Ichiro antes del partido contra los Rays de Tampa Bay en el T-Mobile Park el 9 de agosto de 2025 en Seattle, Washington.&nbsp;

Steph Chambers/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El nombre de Félix “El Rey” Hernández volvió a tomar fuerza en la votación del Salón de la Fama del Béisbol 2026. El exlanzador de los Marineros de Seattle protagonizó uno de los ascensos más impactantes en la historia moderna del BBWAA, pasando del 20,6% al 46,1% de los votos, un aumento de 25,5 puntos porcentuales, el más grande registrado en un solo año desde 1967.

Aunque aún está lejos del 75% necesario para la exaltación, el impulso coloca a Hernández en una posición privilegiada de cara a 2027, alimentando seriamente la posibilidad de que se convierta en el próximo venezolano en llegar a Cooperstown, algo que hasta hace poco parecía improbable.

Un ascenso que cambia el panorama

En su segundo año en la boleta, Hernández recibió 196 votos, consolidándose como el venezolano más respaldado en la votación de 2026 y superando a figuras como Alex Rodríguez (40%), además de a sus compatriotas:

Bob Abreu: 30,8% (131 votos)

Omar Vizquel: 18,4% (78 votos)

Francisco “El Kid” Rodríguez: 11,8% (50 votos)

Este crecimiento refleja un cambio de criterio entre los votantes, muchos de ellos nuevos periodistas, que están priorizando el pico de rendimiento y el impacto real en el juego, más allá de los números tradicionales como las victorias acumuladas.

felixdespedida.jpg
El venezolano Félix Hernández, expitcher de los Marineros de Seattle, saluda a su llegada a la ceremonia en que se le exaltó como miembro del Salón de la Fama del club, el sábado 12 de agosto de 2023.

El redescubrimiento del legado de “El Rey”

Durante su mejor etapa con Seattle, Félix Hernández fue uno de los lanzadores más dominantes de su generación. Ganó el Cy Young de la Liga Americana en 2010, lanzó un juego perfecto en 2012, y durante años cargó con una franquicia sin respaldo ofensivo, lo que afectó su conteo de triunfos.

Este contexto, que en su momento jugó en su contra, ahora empieza a ser valorado correctamente por el BBWAA, en una era donde los votantes entienden mejor el rendimiento individual, la sabermetría y la carga real de trabajo de los abridores modernos.

¿Puede Félix llegar antes que Miguel Cabrera?

Durante años se asumió que el próximo venezolano en el Salón de la Fama sería Miguel Cabrera, quien debutará en la boleta tras su retiro y es considerado un candidato casi unánime en su primer año.

Sin embargo, el espectacular ascenso de Hernández abre un escenario inesperado: Félix podría llegar antes que “Miggy”, convirtiéndose en el segundo venezolano exaltado, después del legendario Luis Aparicio, único representante del país en Cooperstown hasta ahora.

Omar Vizquel pinta su primer guante de oro.jpg
Omar Vizquel devela su principal cuadro de esta galería, una pintura que hizo sobre su primer guante de oro ganado en 1993

El contraste con Vizquel y Abreu

El panorama no es igual para todos los venezolanos en la papeleta. Omar Vizquel, quien alguna vez fue visto como un futuro miembro del Salón de la Fama, enfrenta su último año de elegibilidad en 2027, con un respaldo que ha ido disminuyendo progresivamente. Su caso, afectado por factores extradeportivos y un estancamiento en los votos, parece cada vez más lejano.

Bob Abreu, en su octava aparición, muestra crecimiento, pero su margen de maniobra es más limitado. En contraste, Hernández tiene tiempo, impulso y narrativa a favor.

Un camino que ya no parece imposible

Lo que hace apenas dos años parecía una candidatura condenada al olvido, hoy es una posibilidad real y creciente. Si mantiene una tendencia similar en los próximos años, Félix Hernández podría escribir una nueva página dorada para el béisbol venezolano, devolviendo al país un representante en el Salón de la Fama tras décadas de espera.

