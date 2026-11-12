jueves 12  de  noviembre 2026
BÉISBOL

Estos son los ganadores del premio Cy Young de la temporada 2026 de la MLB

Jacob Misiorowski, campeón con los Cerveceros en la MLB, se llevó el galardón en la Liga Nacional y Cam Schlittler, de los Yanquis, triunfó en el nuevo circuito

El lanzador abridor Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, realiza un lanzamiento en la segunda entrada de un juego contra los Rockies de Colorado en el Coors Field, el 6 de junio de 2026 en Denver, Colorado.&nbsp;

El lanzador abridor Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, realiza un lanzamiento en la segunda entrada de un juego contra los Rockies de Colorado en el Coors Field, el 6 de junio de 2026 en Denver, Colorado. 

Justin Edmonds / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- Jacob Misiorowski ganó el premio de pitcheo Cy Young de la Liga Nacional tras llevar a los Cerveceros de Milwaukee a ganar la Serie Mundial 2026, mientras que Cam Schlittler, de los Yanquis de Nueva York, fue galardonado por la Liga Americana, anunciaron las Grandes Ligas el miércoles.

Ambos se adjudicaron sus premios a mejor lanzador de la temporada de forma unánime, acaparando los 30 votos al primer lugar en sus respectivas ligas, y lograron el honor en su primer año completo, después de haber sido ascendidos a las Grandes Ligas a mitad de la temporada 2025.

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Aunque los premios reflejan el rendimiento en la temporada regular, con la votación realizándose antes del inicio de los playoffs, Misiorowski desempeñó un papel crucial cuando los Cerveceros conquistaron el mes pasado la primera Serie Mundial de su historia.

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Misiorowski lideró las Grandes Ligas con 252 ponches en la temporada regular y terminó con marca de 16-5 y la mejor efectividad, de 1.80 carreras limpias permitidas. También estableció un récord de velocidad de recta para un lanzador abridor, alcanzando un fulminante registro de 105,5 mph (170 km por hora).

Conocido como "The Miz", fue el abridor de Milwaukee en el primer y el quinto juego de la Serie Mundial.

En el primer partido, el derecho estadounidense de 24 años se convirtió en el lanzador más joven desde 1997 en ganar el juego inaugural de una Serie Mundial, que abrió con el lanzamiento más rápido jamás registrado en el "Clásico de Otoño", a 103,5 mph (166,5 km/h).

En el quinto juego, el triunfo que selló el título de los Cerveceros, lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco y permitió solo dos hits, con dos ponches.

Dominio desde El Bronx

Schlittler, por su parte, terminó con 14-6 y la mejor efectividad de la Liga Americana, de 1.95, ponchando a 239 bateadores. Permitió una carrera o menos en 21 aperturas, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Yanquis también alcanzaron la postemporada, ganaron su Serie de Comodín contra los Medias Rojas de Boston, pero fueron barridos 3-0 por los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Americana.

Mason Miller, de San Diego, y Louis Varland, de Toronto, ganaron los premios inaugurales al Relevista del Año, también votados por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

FUENTE: AFP

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