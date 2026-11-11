miércoles 11  de  noviembre 2026
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Figura del Nápoles revela que sufrió un susto cardíaco durante el Mundial

El centrocampista Scott McTominay, de Escocia, confesó que tuvo que someterse a una descarga cardíaca dos días antes del debut de su selección en el Mundial

El mediocampista escocés Scott McTominay, del Nápoles, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido, el 4 de noviembre de 2026.

El mediocampista escocés Scott McTominay, del Nápoles, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido, el 4 de noviembre de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LONDRES.- El mediocampista escocés Scott McTominay reveló este martes que tuvo que someterse a una descarga cardíaca apenas dos días antes de disputar el primer partido de su selección en el Mundial de 2026 contra Haití.

En un principio se creyó que McTominay se había perdido los entrenamientos previos a la victoria por 1-0 sobre el equipo caribeño, en Massachusetts, debido a un malestar estomacal.

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Sin embargo, el jugador del Nápoles, de 29 años, confesó la verdadera razón de su ausencia este martes en una rueda de prensa en Glasgow, en el marco de la concentración de su selección para la Liga de Naciones de Europa.

"Estaba al 100% (en forma), pero, obviamente, no es lo ideal cuando estás sentado en una cama de hospital dos días antes del primer partido del Mundial a punto de que te duerman, ¿verdad?", comentó.

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"Te has preparado tan bien, estaba en tan buena forma y, de repente, ocurre algo así y piensas: '¿Cómo me está pasando esto a mí?'. No es ni mucho menos una excusa, pero es algo que tienes que recordar y decir: "Bueno, forma parte del proceso".

McTominay disputó los tres partidos de Escocia en el Mundial, pero no rindió al máximo nivel, y su selección quedó eliminada en la fase de grupos tras perder contra Marruecos y Brasil.

La estrella escocesa volvió a la acción con el Nápoles al comienzo de esta temporada. Después de disputar los dos primeros partidos de la Serie A, pasó septiembre fuera de los terrenos de juego luego de someterse a una operación correctiva.

McTominay se sometió a una ablación cardíaca en Manchester para tratar una arritmia cardíaca leve y benigna.

Esto supuso que se perdiera los cuatro primeros partidos de Escocia en la Liga de Naciones bajo las órdenes del nuevo seleccionador, el belga Sébastien Pocognoli.

"Me siento mucho mejor"

Pero está de regreso con su equipo nacional para los juegos contra Macedonia y Suiza que se disputarán el viernes y el lunes.

"Estoy bien. Me siento mucho, mucho mejor que antes (...) Creo que era algo que había que hacer", afirmó.

"Obviamente, a la gente de los medios de comunicación, a la familia y a los amigos que se ponen en contacto contigo después de ver las noticias relacionadas con un problema cardíaco les parece mucho peor de lo que es, pero fue una intervención relativamente sencilla que salió muy bien".

FUENTE: AFP

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