jueves 21  de  mayo 2026
Fútbol Americano

Fernando Mendoza impresiona en los Raiders: “Es puro fútbol”, dice Klint Kubiak

Fernando Mendoza ya impresiona en los Raiders tras ser elegido número uno del Draft NFL 2026 y recibir elogios del entrenador Klint Kubiak.

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida. 

Patrick Smith/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

El mariscal novato Fernando Mendoza ya comenzó a generar ilusión dentro de Las Vegas Raiders. Apenas unas semanas después de ser seleccionado con la primera elección global del Draft NFL 2026, el quarterback recibió elogios públicos del entrenador en jefe Klint Kubiak por su actitud y ética de trabajo durante las actividades organizadas del equipo.

“No ha decepcionado. Está trabajando durísimo. Hace muchas preguntas inteligentes cuando está en el campo. No hay tonterías con él; es puro fútbol”, aseguró Kubiak, según ESPN.

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El entrenador agregó que Mendoza ha sido “exactamente como se anunciaba” desde su llegada a la franquicia.

El joven quarterback de 22 años aterriza en la NFL tras una temporada histórica con Indiana Hoosiers, a quienes condujo a una campaña perfecta de 16-0 y al primer campeonato nacional en la historia del programa universitario. Además, Mendoza conquistó el prestigioso Trofeo Heisman luego de lanzar para 3.535 yardas, 41 touchdowns y apenas seis intercepciones, completando el 72% de sus pases.

Uno de los mayores ajustes para Mendoza ha sido adaptarse al juego bajo centro, luego de pasar gran parte de su carrera universitaria operando desde formación shotgun. Aun así, el quarterback se mostró entusiasmado con el sistema ofensivo implementado por Kubiak.

“Tener una mente ofensiva tan brillante dirigiendo un sistema tan coherente y complementario es una gran situación para un quarterback”, comentó Mendoza durante el minicampamento de novatos.

Por ahora, los veteranos Kirk Cousins y Aidan O'Connell continúan tomando repeticiones por delante del novato en las prácticas OTA. Cousins aparece como favorito para iniciar la temporada como titular, especialmente por su experiencia previa trabajando junto a Kubiak durante su etapa en los Minnesota Vikings.

Aun así, el cuerpo técnico está encantado con la disposición de Mendoza para aprender rápidamente.

“Cualquier cosa que pongas frente a él, la va a atacar”, afirmó Kubiak.

Los Raiders abrirán la temporada regular enfrentando a los Miami Dolphins en el Allegiant Stadium.

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