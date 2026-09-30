miércoles 30  de  septiembre 2026
Fútbol

Ceferin arremete contra Infantino: “El fútbol no necesita emperadores”

El presidente de la UEFA volvió a cuestionar al máximo dirigente de la FIFA por su fallido proyecto de abrir a inversores privados los derechos comerciales del fútbol mundial

Ejecutivos de la UEFA, incluyendo a su presidente Alexander Caferin (centro), durante una rueda de prensa.

Ejecutivos de la UEFA, incluyendo a su presidente Alexander Caferin (centro), durante una rueda de prensa.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La guerra institucional entre la UEFA y la FIFA sumó este martes un nuevo capítulo. Aleksander Ceferin, presidente del organismo rector del fútbol europeo, lanzó duras críticas contra Gianni Infantino durante la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes (EFC), celebrada en Copenhague.

Sin mencionar directamente al presidente de la FIFA, Ceferin cuestionó su fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que contemplaba la creación de una filial comercial encargada de gestionar los derechos de grandes competiciones, entre ellas el Mundial y el Mundial de Clubes, con la posibilidad de incorporar capital privado.

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“Somos custodios, no propietarios. Nadie tiene derecho a vender el futuro del fútbol”, afirmó Ceferin ante los representantes de los principales clubes europeos.

El dirigente esloveno recurrió además al célebre cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, para referirse a la situación. “El emperador está desnudo”, aseguró, antes de reclamar a los dirigentes del fútbol que pongan límites a determinadas iniciativas.

“Creo que es hora de decir basta. El fútbol no necesita emperadores”, añadió Ceferin, quien también defendió que el crecimiento económico del deporte no debe estar por encima de sus estructuras y principios de gobernanza.

El proyecto FFE había provocado una fuerte oposición dentro del fútbol europeo. La UEFA llegó a amenazar con un posible boicot a competiciones organizadas por la FIFA antes de suspender esa postura después de recibir garantías por escrito de que el plan no sería reactivado.

La organización europea también ha solicitado ante tribunales de Estados Unidos documentos relacionados con la iniciativa, con el objetivo de analizar las circunstancias que rodearon el proyecto. La FIFA, por su parte, ha acusado a la UEFA de desarrollar una “campaña de desinformación” y de intentar influir en el proceso electoral de la presidencia de FIFA previsto para 2027.

La tensión se produce mientras Infantino busca continuar al frente del organismo mundial. Varios dirigentes y asociaciones europeas han retirado su respaldo al suizo, aunque el proceso electoral todavía está en desarrollo.

Durante la Asamblea de la EFC, Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain y de la organización que agrupa a los clubes europeos, también reclamó mayor transparencia y diálogo entre las instituciones.

“Al fútbol le va bien cuando nos escuchamos y somos transparentes”, señaló el dirigente catarí, quien además respaldó públicamente una nueva candidatura de Ceferin a la presidencia de la UEFA.

El enfrentamiento entre ambos organismos deja así al fútbol internacional ante una nueva disputa por el modelo de gestión y explotación comercial de sus principales competiciones, mientras se aproxima una elección de FIFA que puede marcar el rumbo de la relación entre Europa y el máximo organismo mundial.

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