martes 29  de  septiembre 2026
BÉISBOL

Yordan Álvarez: "Había pasado por mi cabeza ganar un título de bateo y lo logré"

A pesar de liderar varias categorías ofensivas de las Grandes Ligas, Yordan Álvarez confiesa que ganar el título de bateo fue su mayor satisfacción personal de la temporada.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, recorre las bases del Globe Life Field, estadio de los Rangers de Texas, tras conectar un cuadrangular.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, recorre las bases del Globe Life Field, estadio de los Rangers de Texas, tras conectar un cuadrangular.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Nadie bateó más que Yordan Álvarez en la temporada regular de 2026. Era una meta que tenía el cubano y la cumplió a capa cabal. Sus .316 fue el promedio más alto de todo el béisbol y le permitió adjudicarse el título de bateo de la Liga Americana..

El bateador designado de los Astros de Houston, que ya tenía en su vitrina de galardones un anillo de Serie Mundial (2022), un Bate de Plata (2022) y un Novato del Año (2019), aseguró que trabajó duro este año, con trainer personal que viajaba con él, para cumplir su meta.

Lee además
El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, celebra luego de conectar un jonrón en un juego contra los Marineros de Seattle, el 22 de septiembre de 2026.
BÉISBOL

No hay discusión para el MVP de la Americana
El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.
Fútbol

Cristiano Ronaldo rompe una racha de 18 años con Portugal tras quedarse en el banquillo ante Noruega

“En lo personal, súper orgulloso, súper orgulloso de mí mismo por ganar ese campeonato. Era algo que siempre había querido”, dijo Álvarez antes del inicio de la postemporada, en la que los Astros de Houston enfrentan a los Medias Blancas de Chicago en una de las series de Wild Card del joven circuito.

“Había pasado por mi cabeza un día ganar un campeonato y creo que lo logré”, añadió el de Las Tunas.

Álvarez no solo dominó en promedio, también lideró toda MLB en OPS 1.033, Slugging .601, WPA 6.2 y WAR 7.2.

En la temporada regular no hubo, a ciencia cierta, quien lo detuviera. Y eso lo sabe Will Venable.

“No sé exactamente cuál es el plan”, dice mánager de Chicago

Entre los rivales que Houston vio en al menos 6 ocasiones, precisamente los Medias Blancas de Chicago fue el conjunto que menos daño recibió de Yordan Álvarez.

El cubano, en ronda regular, se fue de 20-4 (.200) contra los patiblancos, contra quienes solo pudo impulsar una carrera. Aun así, Venable todavía dice que no tienen la fórmula para contener a Yordan.

No sé exactamente cuál es el plan, más allá de que tenemos un plan de ataque en el que sabemos qué zonas del home queremos atacar. También sabemos que habrá situaciones durante este juego en las que no queremos enfrentarlo en absoluto y, potencialmente, le daremos la base por bolas”, dijo el estratega antes del primer juego de la serie del comodín..

“Así que vamos a caminar por esa línea durante toda la serie y tratar de hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta la situación y toda la información que tenemos. La situación en el montículo, el estado del juego y todos esos factores influyen. Por eso, no creo que haya una sola manera de enfrentarlo o de decidir cuándo no hacerlo. Sabemos que es un verdadero problema en el medio de una alineación muy buena y que lidiaremos con él de la mejor manera posible cuando llegue el momento”, agregó.

Temas
Te puede interesar

Lamine Yamal cuenta qué le dijo a Messi tras ganar el Mundial: “Gracias por todo”

LeBron James ya piensa en el título con Philadelphia: “No me fui para perder en segunda ronda”

Golpe para los Dolphins: De’Von Achane se pierde toda la temporada por una lesión de ACL

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
TRANSICIÓN

Marco Rubio lo admite: Venezuela necesita elecciones "lo antes posible"

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.
Fútbol

Cristiano Ronaldo rompe una racha de 18 años con Portugal tras quedarse en el banquillo ante Noruega

Un bombero observa el estado de la planta situada en Doral.
ACCIÓN LEGAL

Miami-Dade presenta demanda por más de $750 millones tras incendio de incinerador en Doral

El nuevo sistema fue presentado en el  Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington D.C.
NUEVO SERVICIO

Marco Rubio anuncia nuevos trámites de pasaporte por internet para 2027

Imagen de archivo. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su participación en una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.  
RÉGIMEN CUBANO

EEUU endurece sanciones contra Cuba y restringe operaciones bancarias y viajes

Te puede interesar

El nuevo sistema fue presentado en el  Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington D.C.
NUEVO SERVICIO

Marco Rubio anuncia nuevos trámites de pasaporte por internet para 2027

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Agentes federales de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un miembro activo de Antifa en Minneapolis.
TERRORISMO

Florida incluye en su lista de organizaciones terroristas a Hermandad Musulmana y Antifa

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Migrante venezolano herido por ICE puede enfrentar hasta 20 años de prisión

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
REPORTAJE

Cubanos atrapados entre la frustración y el surrealismo político

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
TRANSICIÓN

Marco Rubio lo admite: Venezuela necesita elecciones "lo antes posible"