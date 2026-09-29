Yordan Álvarez: "Había pasado por mi cabeza ganar un título de bateo y lo logré"

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, recorre las bases del Globe Life Field, estadio de los Rangers de Texas, tras conectar un cuadrangular.

Nadie bateó más que Yordan Álvarez en la temporada regular de 2026. Era una meta que tenía el cubano y la cumplió a capa cabal. Sus .316 fue el promedio más alto de todo el béisbol y le permitió adjudicarse el título de bateo de la Liga Americana..

El bateador designado de los Astros de Houston, que ya tenía en su vitrina de galardones un anillo de Serie Mundial (2022), un Bate de Plata (2022) y un Novato del Año (2019), aseguró que trabajó duro este año, con trainer personal que viajaba con él, para cumplir su meta.

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“En lo personal, súper orgulloso, súper orgulloso de mí mismo por ganar ese campeonato. Era algo que siempre había querido”, dijo Álvarez antes del inicio de la postemporada, en la que los Astros de Houston enfrentan a los Medias Blancas de Chicago en una de las series de Wild Card del joven circuito.

“Había pasado por mi cabeza un día ganar un campeonato y creo que lo logré”, añadió el de Las Tunas.

Álvarez no solo dominó en promedio, también lideró toda MLB en OPS 1.033, Slugging .601, WPA 6.2 y WAR 7.2.

En la temporada regular no hubo, a ciencia cierta, quien lo detuviera. Y eso lo sabe Will Venable.

“No sé exactamente cuál es el plan”, dice mánager de Chicago

Entre los rivales que Houston vio en al menos 6 ocasiones, precisamente los Medias Blancas de Chicago fue el conjunto que menos daño recibió de Yordan Álvarez.

El cubano, en ronda regular, se fue de 20-4 (.200) contra los patiblancos, contra quienes solo pudo impulsar una carrera. Aun así, Venable todavía dice que no tienen la fórmula para contener a Yordan.

“No sé exactamente cuál es el plan, más allá de que tenemos un plan de ataque en el que sabemos qué zonas del home queremos atacar. También sabemos que habrá situaciones durante este juego en las que no queremos enfrentarlo en absoluto y, potencialmente, le daremos la base por bolas”, dijo el estratega antes del primer juego de la serie del comodín..

“Así que vamos a caminar por esa línea durante toda la serie y tratar de hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta la situación y toda la información que tenemos. La situación en el montículo, el estado del juego y todos esos factores influyen. Por eso, no creo que haya una sola manera de enfrentarlo o de decidir cuándo no hacerlo. Sabemos que es un verdadero problema en el medio de una alineación muy buena y que lidiaremos con él de la mejor manera posible cuando llegue el momento”, agregó.