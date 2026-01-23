viernes 23  de  enero 2026
Fórmula 1

Ferrari y Hamilton ven un desafío grande en el nuevo reglamento de la F1

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitió el viernes durante la presentación del monoplaza Ferrari que el nuevo reglamento técnico de la categoría

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025.&nbsp;

AFP / Giuseppe CACACE 

AFP / Giuseppe CACACE

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitió el viernes durante la presentación del monoplaza Ferrari que el nuevo reglamento técnico de la categoría, que amenaza alterar el orden establecido de los últimos años, representa "un enorme desafío".

"Este es el mayor cambio regulatorio que ha visto nuestro deporte, al menos en mi vida", reconoció el británico de 41 años, quien estrenó el SF-26 en la pista de pruebas privada de Ferrari, en Fiorano, localidad del norte de Italia.

Cada cambio importante como este representa "un enorme desafío", continuó. "Todos empiezan desde cero, lo que nos pone en igualdad de condiciones".

"Luego, todo gira en torno al desarrollo: quién puede desarrollar más rápido, quién aporta las mejores ideas", añadió Hamilton.

Con el nuevo reglamento, los autos serán más pequeños y ligeros, y sus motores, que son híbridos desde 2014, tendrán un aumento de potencia eléctrica y utilizarán combustibles 100 % sostenibles.

La temporada 2026, que comienza el 8 de marzo en Australia, será crucial para Ferrari, que lleva casi 20 años persiguiendo el título mundial.

La Scuderia terminó el 2025 en cuarto lugar en el campeonato de constructores, su peor resultado desde 2020.

El nuevo decorado del coche presenta secciones blancas y mucho rojo, característico de la marca italiana.

"Se siente bien ver el coche salir del garaje, pero es el comienzo de una nueva aventura", declaró el director del equipo, Fred Vasseur.

"Veremos su rendimiento en Melbourne; es demasiado pronto para tener expectativas", continuó.

FUENTE: AFP

