FIA oficializa continuidad de Ben Sulayem como su presidente hasta por lo menos 2029

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, antes de la celebración del Gran Premio de Catar de la Fórmula 1, el 29 de noviembre de 2025.

PARÍS.- El presidente saliente de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ), el emiratí Mohammed Ben Sulayem , seguirá al frente de la institución dirigente del automovilismo al menos hasta 2029, luego de las elecciones celebradas este viernes, en las que era el único candidato.

El dirigente, de 64 años y que en 2021 sucedió al francés Jean Todt , fue reelegido pese a haber protagonizado un mandato sacudido por las polémicas y las tensiones, la última la del propio proceso de elección, aunque también por el saneamiento de las cuentas de la institución.

"Me comprometo a seguir trabajando por la FIA, por el deporte del motor, por la movilidad y por nuestros clubes miembros en todas las regiones del mundo", declaró en un comunicado el emiratí, 14 veces ganador del Campeonato de Rallys de Oriente Medio.

Durante su primer mandato, centró su campaña en la modernización de la FIA y en una mayor transparencia. Prometió una auditoría externa sobre la gobernanza de la institución, así como una evaluación de las finanzas.

Bajo su gestión, el organismo que regula, entre otros, los Campeonatos del Mundo de Fórmula 1, de rallyes (WRC) y de resistencia (WEC), pasó de un déficit de 28 millones de dólares en 2021 a un beneficio de 5,5 millones en 2024.

"Si me preguntan qué habría hecho de manera diferente, respondería: nada. No habría llegado hasta aquí sin haber superado esos desafíos, esas agresiones...", respondió a principios de diciembre ante varios medios, entre ellos la AFP.

Tensiones

Su primer mandato estuvo marcado por tensiones y controversias. En 2022, la FIA, por ejemplo, reforzó las normas y controles relativos a la ropa interior ignífuga y a las joyas, unas medidas que algunos pilotos de F1 consideraron intrusivas.

Ben Sulayem fue después acusado de haber intentado impedir en 2023 la inclusión del Gran Premio de Las Vegas en el calendario de la F1 y haber tratado de influir en los resultados del GP de Arabia Saudita ese mismo año.

En ambos casos, fue exonerado por el Comité de Ética de la FIA.

El presidente también fue criticado por los pilotos de rallys y de F1 por imponer fuertes multas en caso de uso de palabras malsonantes durante las retransmisiones televisivas. Al final tuvo que reducir los importes ante el clamor generalizado.

En abril, Robert Reid, entonces vicepresidente de la FIA y cercano a Ben Sulayem, dimitió criticando duramente la gobernanza del presidente: "Las decisiones se toman a puerta cerrada, eludiendo las estructuras y a las personas que la FIA tiene la misión de representar", denunció.

Proceso electoral polémico

También el proceso electoral ha sido motivo de polémica.

La suiza Laura Villars, que pretendía presentarse a las elecciones, impugnó las reglas del proceso, que según ella impedían a cualquier candidato opositor aspirar a la presidencia del organismo.

La normativa electoral exige que los candidatos nombren vicepresidentes de cada una de las seis regiones del mundo, elegidos de una lista aprobada por la FIA.

Pero en el listado de Sudamérica solo hay una persona eligible: la brasileña Fabiana Ecclestone, esposa del exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Esta aceptó formar parte del equipo de Ben Sulayem, por lo que no se pudo presentar ninguna candidatura alternativa.

Ben Sulayem se defendió de las críticas. "No hemos cambiado nada. Las reglas están ahí; simplemente las he heredado".

La semana pasada un tribunal de París (la FIA tiene su sede en la capital francesa) decidió no suspender la elección, pero ordenó un juicio para examinar el proceso electoral. La primera audiencia está prevista para el 16 de febrero.

FUENTE: AFP