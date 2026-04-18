sábado 18  de  abril 2026
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FIFA critica alza del precio del boleto del tren hacia el estadio mundialista en Nueva Jersey

"Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba esos costos no tiene precedentes", indicó el organismo rector del fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WSHINGTON.- La FIFA criticó este viernes el aumento del boleto de tren desde Nueva York hacia el MetLife Stadium, en la vecina Nueva Jersey, por el que los aficionados deberán pagar un valor doce veces más alto que el actual.

El comité organizador local y la empresa de transporte anunciaron más temprano que el costo del pasaje de ida y vuelta será de 150 dólares hacia el recinto deportivo que albergará ocho partidos, incluida la final el 19 de julio.

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"Fijar arbitrariamente precios elevados y exigir que la FIFA absorba esos costos no tiene precedentes", indicó el organismo rector del fútbol.

Equipo de Lampard regresa a la Premier

El Coventry logró este viernes el ascenso a la Premier League con un empate 1-1 ante el Blackburn, que le sirve al líder del Championship para poner fin a 25 años sin pertenecer a la máxima categoría del fútbol inglés.

El equipo dirigido por el legendario Frank Lampard necesitaba un punto en su visita a Ewood Park para asegurarse el ascenso automático.

Lo consiguió por la vía difícil, yendo por detrás en el marcador tras el disparo desviado de Ryoya Morishita en el minuto 54, antes de que Bobby Thomas anotara de cabeza el valiosísimo empate en el 84'.

Después de liderar el Championship (segunda división) durante buena parte de la temporada, los Sky Blues han certificado su regreso a la élite del fútbol inglés con tres partidos aún por disputar.

Arropado por 7.500 ruidosos aficionados abarrotados en el fondo Darwen, el Coventry estuvo por debajo de su mejor nivel durante largos tramos de una actuación marcada por los nervios.

Pero su desempeño se olvidará pronto, sustituido por los recuerdos imborrables de la fiesta de ascenso que siguió al cabezazo cruzado de Thomas a centro de Victor Torp.

Los aficionados lloraron de alegría cuando el pitazo final anunció su regreso a la Premier League.

Ahora los hombres de Lampard pueden fijarse el objetivo de conquistar el título del Championship, con el Ipswich, segundo clasificado, a 11 puntos y con cinco partidos por jugar.

Tras ascender a la máxima categoría en 1967, el Coventry permaneció 34 años en ella, hasta el descenso en 2001 que desencadenó una fuerte caída.

Incluso se hundió hasta la cuarta categoría durante una temporada, en 2017-2018.

Ocho años después culmina su renacimiento.

FUENTE: AFP

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