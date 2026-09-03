jueves 3  de  septiembre 2026
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FIFA acusa a UEFA de tramar una "campaña de desprestigio"

La FIFA reaccionó así luego de que la UEFA pidiera que el órgano rector del balompié entregara documentos sobre su plan de atraer inversores para el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- La FIFA acusó a la UEFA de emprender una "campaña de desprestigio" en su contra en medio de la oposición de la confederación europea al presidente del órgano rector del fútbol, Gianni Infantino, según documentos conocidos este jueves por la AFP.

La FIFA reaccionó de esta forma luego de que la UEFA pidiera a jueces estadounidenses que obligara al órgano rector del balompié a entregar documentos sobre su fallido plan de atraer inversores para el Mundial.

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La UEFA rechazó fuertemente ese proyecto presentado en julio, al punto de que amenazó con boicotear el torneo si no se echaba para atrás la iniciativa.

Aunque la FIFA reculó y abortó rápidamente los planes debido a las críticas de buena parte del mundo del fútbol, la UEFA no quedó contenta y prepara posibles acciones legales contra Infantino por una presunta "mala gestión delictiva".

La semana pasada, la confederación europea presentó solicitudes en tres estados de Estados Unidos para exigir la divulgación de documentos relacionados con el plan, tanto a la FIFA como a sus socios, incluida la firma Thrive Capital de Joshua Kushner, quien se perfilaba como el principal inversor interesado.

Kushner es el hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La UEFA ha declarado que, si logra acceder a los documentos, podría presentar una denuncia formal en Suiza, donde el caso cumpliría los requisitos para ser juzgado en los tribunales de ese país.

FIFA se defiende

Sin embargo, la FIFA respondió solicitando permiso a los jueces estadounidenses para impugnar las peticiones de la confederación europea.

"Aunque estas solicitudes se presentan con el formato de escritos judiciales, con sus encabezados y números de expediente, no son más que comunicados de prensa destinados a reforzar la campaña de desprestigio de la UEFA contra la FIFA y su dirección", afirman los documentos presentados por la FIFA y conocidos este jueves por la AFP.

En ellos se sostiene que la UEFA no tiene derecho a exigir documentos internos de la FIFA, dado que aún no existe ningún procedimiento penal abierto ni en Suiza ni en ninguna otra jurisdicción.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

Incluso si existiera tal procedimiento, argumenta la FIFA, la confederación europea carecería de legitimación procesal al no haber sufrido ninguna pérdida económica.

La mayor autoridad del fútbol también acusa a la UEFA de eludir ilegalmente los tribunales suizos al dirigirse directamente a los despachos de Estados Unidos.

La divulgación de los documentos —que incluyen correspondencia de Infantino y de otros miembros del personal y asesores de la FIFA— "amenazaría directamente los intereses de la FIFA y revelaría información sensible y confidencial", señalan los textos.

Reelección de Infantino

La UEFA no ha ocultado su deseo de destituir a Infantino, quien esperaba ser reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato el próximo marzo, tras una exitosa Copa del Mundo de 2026.

Si bien la UEFA ha sido la crítica más feroz del plan abortado, que calificó como "acuerdo turbio, opaco y fraguado entre bambalinas", también ha encontrado un firme respaldo en las confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de Asia (AFC).

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, es considerado mayoritariamente como el rival más probable de Infantino en la disputa por la presidencia, pues Aleksander Ceferin, de la UEFA, ha descartado postularse.

Las tres confederaciones han mantenido la presión y enviaron a principios de agosto una carta conjunta en la que piden que la FIFA vuelva a "regirse como una institución al servicio del fútbol y no operar como un instrumento de poder individual".

FUENTE: AFP

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