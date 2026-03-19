jueves 19  de  marzo 2026
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FIFA multa a la Federación Israelí de Fútbol por "discriminación"

La federación israelí deberá pagar las dos terceras partes de la multa de la FIFA "antes de 30 días" e invertir el resto "en un plan contra la discriminación"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- La Comisión de Disciplina de la FIFA multó este jueves con 150.000 francos suizos (165.000 euros o 190.000 dólares) a la Federación Israelí de Fútbol por "violaciones graves y repetidas" de sus obligaciones en la lucha contra las discriminaciones.

La instancia israelí "omitió tomar medidas concretas y transparentes contra los comportamientos discriminatorios", especialmente ante actitudes racistas de hinchas del Beitar Jerusalén, y "toleró mensajes politizados y militaristas en contextos futbolísticos", explicó en un comunicado la FIFA.

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En su decisión, explicada en 40 páginas, enumera una cascada de comportamientos racistas en el fútbol israelí, que van desde lemas sobre pureza racial en las gradas del Beitar a insultos a jugadores árabes, pasando por mensajes "militaristas" de dirigentes de las ligas profesionales y del Maccabi Netanya en sus redes sociales.

La FIFA estimó poco concretas las multas decididas por la IFA contra el Beitar, sin ligarlas expresamente a incidentes racistas.

También se constató que la IFA "no ha hecho ninguna declaración pública condenando el racismo, tampoco lanzó ninguna campaña de lucha contra la discriminación, ni tomó alguna medida destinada a favorecer la inclusión de jugadores árabes o palestinos".

La Federación Israelí de Fútbol deberá pagar las dos terceras partes de la multa "antes de 30 días" e invertir el resto "en la puesta en marcha de un plan general destinado a garantizar una acción contra la discriminación".

Igualmente, en sus tres próximos partidos internacionales como local, Israel deberá desplegar una pancarta de tamaño significativo y muy visible donde se lea "Football Unites The World - No to Discrimination" (El fútbol une al mundo - No a la discriminación), añadió la FIFA.

Sin medidas en caso de Cisjordania

Por otra parte, la FIFA decidió no tomar "ninguna medida" sobre los clubes israelíes implantados en las colonias ilegales de Cisjordania, rechazando así una solicitud palestina que llevaba dos años de espera y que había sido apoyada por varios expertos de Naciones Unidas.

La instancia mundial del fútbol optó por "no tomar ninguna medida teniendo en cuenta que (...) el estatus jurídico final de Cisjordania es una cuestión no resuelta y extremadamente compleja en el derecho internacional público", anunció en un comunicado.

"La FIFA debería continuar promoviendo el diálogo y ofreciendo una mediación" entre las Federaciones Israelí y Palestina de fútbol, añade el texto.

FUENTE: AFP

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