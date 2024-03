Figura estelar de los Yanquis regresa a la acción

Judge no había jugado desde el 10 de marzo, cuando se ponchó en ambos turnos al bate contra Atlanta. Le hicieron una resonancia magnética al día siguiente.

Judge comenzó a sentir molestias en el abdomen durante el seguimiento de su swing hace un par de semanas.

Judge se perdió 42 juegos la temporada pasada por un desgarro de ligamento en el dedo gordo del pie derecho, una lesión que sufrió cuando chocó contra la cerca del jardín derecho del Dodger Stadium el 3 de junio. Ha dicho que el dedo se siente muy bien.

El tercera base DJ LeMahieu, quien cometió una fuerte falta con su pie derecho el sábado, permaneció fuera de la alineación por un hematoma en el hueso.

“Lo primero y más importante es tratar de aliviar la hinchazón y hacer todo lo que pueda”, dijo LeMahieu. “Ya puedo notar la diferencia en tres o cuatro días. Muchas mejoras”.

LeMahieu dijo que todavía le duele el pie cuando camina y que está recibiendo tratamiento diario. Podría volver a hacer swing con el bate en un par de días y tiene la esperanza de estar listo para el primer partido el 28 de marzo en Houston.

aaronjudge.jpg Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, corre tras conectar un elevado en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Astros de Houston, el jueves 20 de octubre de 2022 AP /Eric Gay

"He tenido un buen entrenamiento de primavera", dijo LeMahieu. “He tenido muchos turnos al bate. Ya estoy bastante listo, así que ese es definitivamente mi objetivo".

LeMahieu se vio frenado en las últimas dos temporadas por una lesión en el dedo del pie derecho.

Nueva York descubrió la semana pasada que el as Gerrit Cole no lanzará durante tres o cuatro semanas debido a irritación de los nervios y edema en el codo de lanzar. El derecho necesitará un período similar al de un entrenamiento de primavera después de que reanude el lanzamiento y no se espera que regrese hasta finales de mayo como muy pronto.

