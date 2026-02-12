jueves 12  de  febrero 2026
Béisbol

Filis de Filadelfia dejan en libertad a Nick Castellanos pese a tener 20 millones pendientes

Los Filis de Filadelfia dejaron en libertad a Nick Castellanos pese a deberle 20 millones de dólares. El jardinero cierra su etapa tras una temporada irregular y polémicas internas

Nick Castellanos #8 de los Filis de Filadelfia batea un roletazo durante la segunda entrada contra los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 9 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Nick Castellanos #8 de los Filis de Filadelfia batea un roletazo durante la segunda entrada contra los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 9 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 

Ronald Martinez/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

Los Filis de Filadelfia anunciaron este jueves la salida del jardinero Nick Castellanos, poniendo fin anticipadamente a su vínculo con el equipo cuando aún le restaban 20 millones de dólares por cobrar en el último año de su contrato.

Fin de etapa para Castellanos en Filadelfia

El movimiento marca un giro importante en la planificación del club, que decidió cortar la relación con el veterano de 33 años tras una temporada 2025 discreta y varios episodios de tensión dentro del equipo.

Castellanos registró una línea ofensiva de .250/.294/.400, con 17 cuadrangulares y 72 carreras impulsadas, números que estuvieron por debajo de las expectativas para un bateador llamado a ser pieza clave en la alineación.

Un cierre marcado por la polémica

El final de su etapa con los Filis estuvo rodeado de controversia. Hacia el cierre de la pasada temporada, el jardinero fue enviado a la banca luego de dirigir un comentario inapropiado al mánager Rob Thomson, quien lo había sustituido por un reemplazo defensivo durante un partido.

Esa situación evidenció tensiones internas que terminaron influyendo en la decisión del club de seguir otro rumbo de cara al futuro.

¿Qué sigue para los Filis de Filadelfia?

Con la salida de Castellanos, la organización abre espacio para reconfigurar sus jardines y ajustar la nómina salarial mientras busca reforzar su roster para la próxima campaña de las Grandes Ligas.

Ahora queda por ver cuál será el próximo destino del experimentado bateador, quien podría convertirse en una opción interesante para equipos que necesiten poder ofensivo desde el outfield.

