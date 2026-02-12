jueves 12  de  febrero 2026
Precio de las entradas para Mundial 2026 se dispara en la web de reventa de la FIFA

En un sitio de reventa, un asiento para la sección más alta de las gradas en el partido inaugural del Mundial en México se elevó de $895 a $5.324

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo del torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Mandel NGAN / AFP

Mandel NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Los precios de las entradas para el Mundial 2026 se dispararon en el sitio oficial de reventa que dispuso la FIFA, pese a que los codiciados boletos -ya de por sí costosos- apenas comienzan a entregarse luego de la fase de venta que cerró en enero.

En el sitio web de reventa e intercambio (https://fwc26-resale-usd.tickets.fifa.com), un asiento de Categoría 3 (la sección más alta de las gradas) para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en Ciudad de México, se ofrecía el miércoles a 5.324 dólares, en comparación con el precio original de 895 dólares.

Para el partido Francia-Senegal del 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio ofrece entradas a un precio cinco veces superior al original (1.000 dólares, en comparación con 219 dólares).

Por un poco más (1.380 dólares), los aficionados pueden adquirir un asiento de Categoría 1, más cerca del campo, que originalmente costaba 620 dólares.

Y para ver desde una posición privilegiada el partido entre Brasil y Marruecos, el 13 de junio, hay que desembolsar 1.725 dólares, más de siete veces por encima de su valor original.

Para la final del 19 de julio, un tiquete de categoría 1, con precio inicial de 7.875 dólares, ahora se ofrece por casi 20.000 dólares.

Sin embargo, hay ofertas: una entrada para el Austria-Jordania, que originalmente costaba 620 dólares, se revende por 552 dólares.

Ofertas "exorbitantes"

"Estos precios exorbitantes, lamentablemente, no me sorprenden. Reflejan lo que sabemos y contra lo que luchamos: mucha gente compra para revender", comenta Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français, la barra principal de la selección francesa, que cuenta con casi 2.500 miembros.

"Al final, ¿quién paga los platos rotos? Los aficionados apasionados que se encuentran con ofertas exorbitantes", añade. "Preferiríamos que esto beneficiara a los verdaderos hinchas que vienen a apoyar a su equipo, pero lamentablemente no es así".

Auprêtre se refiere a que, pese a los elevados precios, muchas entradas están encontrando comprador. El miércoles, los mejores asientos para el México-Sudáfrica habían desaparecido.

AFP__20251205__879F6K6__v1__MidRes__FblWc2026Draw
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Si bien el intercambio de entradas cuenta con el respaldo de la FIFA, ésta especifica en sus condiciones de venta que solo actúa como "facilitador" —por una comisión del 15 por ciento— en este "mercado entre aficionados" y que el revendedor "determina el precio mostrado de cada entrada".

El modelo de precios adoptado para el Mundial de Norteamérica "refleja las prácticas existentes para los grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones", explica en un comunicado.

El mercado de reventa no está regulado en Estados Unidos ni en Canadá. En México está prohibida la reventa de entradas con fines de lucro, pero solo cuando se compran en el país y en su moneda, el peso.

Precios "variables"

Desde que se abrieron las reservas en septiembre, la venta de entradas ha sido un tema delicado del Mundial. La FIFA ha sido duramente criticada por los precios exorbitantes, tanto para el público general como para las asociaciones oficiales de hinchas.

Las entradas a la venta entre diciembre y enero costaban entre 265 y 700 dólares para el partido Brasil-Marruecos y entre 4.185 y 8.680 dólares para la final.

La FIFA defendió los precios de las entradas, que atribuyó a una demanda "exorbitante", según su presidente, Gianni Infantino. El sorteo de la segunda fase atrajo a 500 millones de aficionados.

Desde el 5 de febrero, la FIFA ha estado informando a quienes optaron si lograron entradas durante esta segunda fase de venta, que finalizó en enero.

Se espera que esto siga impulsando el mercado de reventa.

Una última fase de venta de "última hora", desde abril hasta el final del Mundial, se organizará por orden de llegada.

Durante estas fases de venta, la FIFA afirma que aplica un sistema de precios variables, es decir, que los precios fluctúan según la demanda y la disponibilidad para cada partido.

Sin embargo, enfatiza que no aplica un modelo de precios dinámicos (...), ya que las tarifas no se modifican automáticamente.

FUENTE: AFP

