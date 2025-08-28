jueves 28  de  agosto 2025
Final de la Leagues Cup 2025: Sounders de Seattle vs. Inter Miami, ¿cuándo y dónde se jugará?

El Inter Miami consiguió su boleto a la final del torneo con una victoria por 3-1 ante el Orlando City, mientras que los Sounders superaron por 2-0 al Galaxy

Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARSON.- Los Sounders de Seattle se clasificaron a la final de la Leagues Cup 2025 al vencer 2-0 al Galaxy de Los Ángeles este miércoles en la segunda semifinal jugada en el estadio Dignity Health Sports Park en Carson, California.

El 1-0 del Sounders cayó al minuto 7 cuando, luego de un par de rechazos del portero serbio Novak Mikovic, el mediocampista argentino Pedro de la Vega apareció en el área para anotar con un disparo potente y frontal.

El atacante Mateo Silvetti, del Newells, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.
¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?
Jorge Mas, el dueño y gerente del Inter Miami, escucha a Javier Mascherano hablar con los medios luego de ser presentado como entrenador en jefe durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium el 3 de diciembre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida
Este es el gran sueldo que cobra Javier Mascherano en el Inter Miami: ¿Tiene bonus por ganar la MLS?

El arquero ruso Andrew Thomas salvó al Seattle al 27, cuando se lanzó para desviar un disparo desde fuera del área que conectó el uruguayo Franco Fagúndez

Osaze DeRosario sentenció el 2-0 al definir una jugada individual dentro del área entre cinco defensores, al 57.

"Es una gran sensación ganar y avanzar en la Leagues Cup. Me siento genial, pero aún nos queda la final, hay que jugarla con mucha energía", comentó De Rosario al final del partido.

Messi llevó a Miami a la final

En la primera semifinal jugada en el estadio Chase de Fort Lauderdale, el Inter Miami vino de atrás en el esperado regreso del astro argentino Lionel Messi para vencer 3-1 al Orlando City.

Los Leones de Orlando se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 45+1 con un remate del mediocampista croata Marco Pasalic dentro del área.

Tras perderse los anteriores tres partidos por molestias musculares, Messi se encargó de firmar la voltereta para las "Garzas" de Miami; el 1-1 lo hizo de penal al 77 y el 2-1 lo definió dentro del área con asistencia del español Jordi Alba al 88.

El venezolano Telasco Segovia sentenció el 3-1 al 90+1 tras una combinación en el área con el uruguayo Luis Suárez.

"Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era, ante un rival muy complicado que este año nos había ganado los dos partidos en los que nos enfrentamos", dijo Messi al final del partido.

"La verdad en el primer tiempo me sentí un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", remató el astro argentino.

La Leagues Cup llegará a su fin el próximo domingo con dos partidos. El Galaxy recibirá al Orlando City por el tercer lugar a las 5:00 p.m. en el Dignity Health Sports Park de Carson. Mientras tanto, el Inter Miami visitará a los Sounders en la final, que se disputará en el Lumen Field de Seattle desde las 8:00 p.m.

El campeón y el subcampeón, además del tercer lugar, clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

FUENTE: AFP

