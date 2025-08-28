jueves 28  de  agosto 2025
FÚTBOL

Doblete de Messi lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

El argentino Lionel Messi, quien era duda para este partido, volvió a marcar una gran diferencia para el Inter Miami, que derrotó por 3-1 al Orlando City

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FORT LAUDERDALE.- En un esperado y heroico regreso, el astro argentino Lionel Messi lideró al Inter Miami en la victoria 3-1 sobre el Orlando City este miércoles en las semifinales de la Leagues Cup 2025 en el estadio Chase, para así avanzar a la final.

El mediocampista croata Marco Pasalic puso en ventaja a los Leones de Orlando al minuto 45+1.

Lee además
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, observa desde las gradas con su familia durante el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga entre el Inter Miami FC y el Tigres UANL en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de agosto de 2025.
Fútbol

Inter Miami sobrevive sin Lionel Messi gracias a Luis Suárez
El atacante Mateo Silvetti, del Newells, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?

Messi consiguió la voltereta con un doblete firmado al 77 -de penal- y al 88. El venezolano Telasco Segovia aseguró el pase a la final con el tercer gol de las "Garzas" al 90+1.

Orlando City fue superior durante el primer tiempo, especialmente por las incursiones ofensivas del argentino Martín Ojeda y los colombianos Eduard Atuesta y Luis Murillo.

"En el primer tiempo lo hicimos muy bien. En el segundo perdimos control y hubo decisiones que desnaturalizaron el juego y afectaron al equipo. El penal de Iván es muy claro, una de las amonestaciones de Brekalo no es. No vengo a llorar. Este grupo de jugadores no merece esto", lamentó el colombiano Oscar Pareja, entrenador del Orlando City.

Embed

Al minuto 9, Ojeda se internó en el área recargado a la izquierda y conectó un potente zurdazo que fue desviado por el portero argentino Oscar Ustari.

En medio del dominio de los Leones, el argentino Rodrigo De Paul ensayó por las "Garzas" un disparo de media distancia que exigió el lance y la atajada del portero peruano Pedro Gallese al 21.

Orlando volvió a perdonar al 23 cuando, perseguido a campo abierto por tres jugadores rosas, el colombiano Iván Angulo condujo un veloz contragolpe en el último tercio del campo, llegó al área, se topó con Ustari y terminó la jugada con un toque que se fue desviado por el poste derecho.

Al 31, De Paul habilitó en el área y por derecha a Luis Suárez. El "Pistolero" uruguayo vació un tiro cruzado que pasó cerca del palo izquierdo.

Gallese estuvo atento al segundo palo al 39 para evitar que un tiro de esquina ejecutado por Messi se convirtiera en gol olímpico.

Orlando City por fin encontró el 1-0 antes del descanso. El defensa argentino Maximiliano Luján falló en un mano a mano con Pasalic y la pelota quedó servida para que el croata venciera a Ustari con un remate fulminante.

Orlando cae y Miami levanta

La segunda parte inició con el Inter Miami volcado al frente. Al 51, Suárez conectó un remate en el área que fue resuelto por Gallese.

Mientras en la cancha Messi intentaba salir con la pelota pegada al pie entre cinco defensores en un palmo de terreno, en un palco el entrenador argentino Javier Mascherano se desesperaba conforme pasaban los minutos.

Los Leones perdieron fiereza al 59 cuando el árbitro guatemalteco Walter López no les señaló un penal a favor por una falta del español Sergio Busquets sobre Angulo.

En contraparte, el panorama del Inter se aclaró al 74 cuando el argentino Tadeo Allende consiguió un penal al recibir un jalón de camiseta del esloveno David Brekalo, quien se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Embed

Messi ejecutó el castigo al 77 con un tiro muy pegado al poste derecho para superar el lance de Gallese.

Al 87, Jordi Alba estuvo cerca de anotar con un tiro a la base del poste izquierdo. Un minuto después, el lateral izquierdo español dio la asistencia que Messi convirtió en el 2-1 con un remate de zurda.

El 3-1 surgió de una jugada que el Inter comenzó a tejer desde su campo. En la entrada del área, Suárez le devolvió una pared a Segovia, quien definió ante Gallese al 90+1.

De esta manera, el Inter Miami avanzó por segunda vez en tres años a la final de la Leagues Cup y sigue de pie en la búsqueda de un título internacional en 2025.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

El Deportivo: Inter Miami, Real Madrid, Marc Márquez, Sorteo Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sin trofeo

Inter Miami espera por un Messi saludable en semifinales de Leagues Cup

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Te puede interesar

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.
OFENSIVA

EEUU excluye a España de la coalición internacional que adelanta contra carteles del narcotráfico