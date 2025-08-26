martes 26  de  agosto 2025
Inter Miami espera por un Messi saludable en semifinales de Leagues Cup

Con Lionel Messi entre algodones, Inter Miami se juega este miércoles el pase a la gran final de la Leagues Cup 2025

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF se lesiona durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Club Necaxa en el Chase Stadium el 2 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF se lesiona durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y el Club Necaxa en el Chase Stadium el 2 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Con Lionel Messi entre algodones, Inter Miami se juega este miércoles el pase a la gran final de la Leagues Cup 2025, cuando reciba a Orlando City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega con la gran incógnita de si contará con Messi desde el inicio. El capitán argentino, de 38 años, arrastra molestias musculares en la pierna derecha y apenas suma 56 minutos disputados en los seis partidos de agosto.

Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
El Deportivo: Inter Miami, Real Madrid, Marc Márquez, Sorteo Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo sin trofeo
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

Messi se perdió incluso los cuartos de final frente a Tigres de México, pero su equipo logró avanzar gracias al aporte de figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, quienes tampoco fueron titulares en el último choque ante DC United para preservar su estado físico.

“Hemos jugado más de 40 partidos esta temporada y muchas veces sin nuestro mejor jugador. Este grupo ha mostrado carácter para salir adelante en momentos importantes”, señaló Mascherano en la previa del enencuentro.

Un duelo clave para alcanzar una nueva final para el Inter Miami

El duelo contra Orlando City, programado para las 00H30 GMT del jueves, es vital para Las Garzas, que buscan repetir el título obtenido en 2023 y sumar su único trofeo internacional de la campaña, tras quedarse en el camino en la Concachampions y el Mundial de Clubes.

El rival, Orlando City, llega motivado tras eliminar al Toluca mexicano y con la confianza de haber goleado a Inter Miami en los dos choques de la MLS esta temporada (3-0 y 4-1).

La gran incógnita es clara: ¿Podrá Messi estar en el once inicial o será resguardado nuevamente?

