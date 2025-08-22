Este es el gran sueldo que cobra Javier Mascherano en el Inter Miami: ¿Tiene bonus por ganar la MLS?

Jorge Mas, el dueño y gerente del Inter Miami, escucha a Javier Mascherano hablar con los medios luego de ser presentado como entrenador en jefe durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium el 3 de diciembre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida

Tras la salida de Gerardo “Tata” Martino, el Inter Miami sorprendió al mundo del fútbol al anunciar la llegada de Javier Mascherano como su nuevo entrenador.

El exjugador de la Selección Argentina asumió oficialmente el cargo el 26 de noviembre de 2024, con la misión de liderar al equipo que tiene a Lionel Messi como máxima figura en la MLS 2025.

¿Cuánto gana Javier Mascherano como DT de Inter Miami?

Según reportes cercanos a la franquicia, el contrato de Mascherano con Inter Miami asciende a un salario de 5 millones de dólares por temporada, cifra que lo coloca entre los entrenadores mejor pagados de la Major League Soccer.

Además de su salario base, fuentes apuntan a que el contrato incluiría bonus adicionales por objetivos cumplidos, como la clasificación a playoffs y, sobre todo, la consecución del título de la MLS Cup. Estos incentivos económicos podrían elevar considerablemente sus ingresos si logra coronar al equipo de Beckham y Messi como campeones.

Javier Mascherano y Lionel Messi.jpg El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025. AFP

Palmarés de Javier Mascherano como entrenador

Aunque su experiencia en banquillos aún es corta, Mascherano ya cuenta con un título:

-Torneo de L'Alcudia 2022 con la Selección Argentina Sub-20.

Ahora, el gran desafío será trasladar su carácter competitivo y liderazgo al proyecto de Inter Miami, que busca consolidarse como un club protagonista no solo en la MLS, sino también en competiciones internacionales como la Leagues Cup y la Concachampions.

Mascherano, Messi y un Inter Miami ambicioso

Con Messi como estandarte, refuerzos de peso y un entrenador que conoce a la perfección el fútbol de élite, el Inter Miami se perfila como uno de los equipos a seguir en la temporada 2025. La incógnita es clara: ¿podrá Mascherano guiar a su equipo hacia el ansiado título de la MLS Cup y cobrar los millonarios bonus incluidos en su contrato?