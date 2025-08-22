viernes 22  de  agosto 2025
Fútbol

Este es el gran sueldo que cobra Javier Mascherano en el Inter Miami: ¿Tiene bonus por ganar la MLS?

Javier Mascherano gana 5 millones de dólares al año como DT de Inter Miami. Su contrato incluye posibles bonus por títulos como la MLS Cup

Jorge Mas, el dueño y gerente del Inter Miami, escucha a Javier Mascherano hablar con los medios luego de ser presentado como entrenador en jefe durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium el 3 de diciembre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida

Jorge Mas, el dueño y gerente del Inter Miami, escucha a Javier Mascherano hablar con los medios luego de ser presentado como entrenador en jefe durante una conferencia de prensa en el Chase Stadium el 3 de diciembre de 2024 en Fort Lauderdale, Florida

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Tras la salida de Gerardo “Tata” Martino, el Inter Miami sorprendió al mundo del fútbol al anunciar la llegada de Javier Mascherano como su nuevo entrenador.

El exjugador de la Selección Argentina asumió oficialmente el cargo el 26 de noviembre de 2024, con la misión de liderar al equipo que tiene a Lionel Messi como máxima figura en la MLS 2025.

Lee además
El atacante Mateo Silvetti, del Newells, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Messi es duda en el Inter Miami para el duelo ante Tigres en la Leagues Cup, dice Mascherano

¿Cuánto gana Javier Mascherano como DT de Inter Miami?

Según reportes cercanos a la franquicia, el contrato de Mascherano con Inter Miami asciende a un salario de 5 millones de dólares por temporada, cifra que lo coloca entre los entrenadores mejor pagados de la Major League Soccer.

Además de su salario base, fuentes apuntan a que el contrato incluiría bonus adicionales por objetivos cumplidos, como la clasificación a playoffs y, sobre todo, la consecución del título de la MLS Cup. Estos incentivos económicos podrían elevar considerablemente sus ingresos si logra coronar al equipo de Beckham y Messi como campeones.

Javier Mascherano y Lionel Messi.jpg
El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

Palmarés de Javier Mascherano como entrenador

Aunque su experiencia en banquillos aún es corta, Mascherano ya cuenta con un título:

-Torneo de L'Alcudia 2022 con la Selección Argentina Sub-20.

Ahora, el gran desafío será trasladar su carácter competitivo y liderazgo al proyecto de Inter Miami, que busca consolidarse como un club protagonista no solo en la MLS, sino también en competiciones internacionales como la Leagues Cup y la Concachampions.

Mascherano, Messi y un Inter Miami ambicioso

Con Messi como estandarte, refuerzos de peso y un entrenador que conoce a la perfección el fútbol de élite, el Inter Miami se perfila como uno de los equipos a seguir en la temporada 2025. La incógnita es clara: ¿podrá Mascherano guiar a su equipo hacia el ansiado título de la MLS Cup y cobrar los millonarios bonus incluidos en su contrato?

Temas
Te puede interesar

Mascherano responde a uno de sus jugadores y deja la puerta abierta en el Inter Miami

Inter Miami busca fichajes de última hora antes del cierre del mercado MLS 2025

Javier Mascherano: “El responsable soy yo” – la dura autocrítica del DT de Inter Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU intensifica escrutinio migratorio y anuncia que 55 millones de visas están sujetas a revisión

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News

Camiones con militares, La Habana, Cuba. 
SUCESOS

Joven de 18 años se quita la vida en unidad militar en Cuba