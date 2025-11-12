miércoles 12  de  noviembre 2025
Fiscalía dominicana pide cinco años de prisión para beisbolista Wander Franco

Franco fue condenado en junio cuando la corte determinó la suspensión de la pena con la condición de que no se acercara "a menores de edad para fines sexuales"

El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.

El paracorto dominicano Wander Franco llega a una corte en Puerto Plata, el 5 de enero de 2024.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO.- La fiscalía dominicana pidió el martes una condena de cinco años de cárcel para Wander Franco, beisbolista de los Rays de Tampa Bay de las Grandes Ligas, sentenciado en primera instancia a dos años de prisión suspendida por abuso sexual contra una adolescente.

Franco, campocorto de 24 años, fue condenado en junio, cuando la corte determinó la suspensión de la pena con la condición de que no se acercara "a menores de edad para fines sexuales".

La magistrada Jakayra Veras, que llevó el caso, dijo entonces que la corte consideró "la juventud del imputado, su condición de infractor primario y el daño que ya ha sufrido en su incipiente carrera".

Ahora, la fiscalía solicitó la revisión de la condena y dictar cinco años de prisión por el delito de abuso sexual contra la adolescente que entonces tenía 14 años. La corte se pronunciará el 9 de diciembre de este año.

El dominicano Wander Franco gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025.

El dominicano Wander Franco gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025.

Franco también había sido condenado a pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

El Ministerio Público pidió también rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la adolescente, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

En septiembre el beisbolista fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo tras padecer una crisis de salud mental.

Su último juego en las Mayores de Norteamérica fue el 12 de agosto de 2023.

Califican a Neymar de "genio incomprendido"

Neymar recibió este martes el apoyo de uno de los directivos del Santos, que lo calificó de "genio incomprendido" en medio de la crisis del equipo, hundido en zona de descenso.

Limitado por recurrentes lesiones, el astro de 33 años solo ha podido jugar 15 de los 32 partidos disputados por el Santos en el torneo, mientras es blanco de las críticas.

"Los genios son incomprendidos, siempre fue así", escribió el director de fútbol del club, Alexandre Mattos, en un mensaje en Instagram dirigido a Neymar.

"Intentan derrotarte, no pueden; intentan derribarte, te levantas", agregó. "Nunca vas a estar solo... Ten la certeza de que estoy aquí", agregó.

