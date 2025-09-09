Beisbolista dominicano Wander Franco internado por crisis de salud mental

El astro del béisbol dominicano, Wander Franco, gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, informó la policía el 9 de septiembre de 2025.

El beisbolista dominicano de las Grandes Ligas Wander Franco , condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo tras padecer una crisis de salud mental, informó el martes la policía.

Franco, de 24 años, y campo corto de Tampa Bay Rays en el béisbol profesional de Estados Unidos , fue asistido por agentes policiales en la madrugada del martes en su residencia de la provincia de Peravia (sur) de República Dominicana.

La Policía Nacional acudió a su residencia "al recibir un llamado realizado por el padre de este joven pelotero, ya que, de acuerdo con su reporte, estaba pasando por una situación de salud mental", dijo el periodista Diego Pesqueira, vocero de la institución.

Pesqueira aclaró que la asistencia al pelotero no se trató de un "arresto ni acción policial de carácter represivo".

En junio pasado la justicia condenó al beisbolista a dos años de prisión por abuso sexual a una adolescente que entonces tenía 14 años.

wanderfr.jpg El dominicano Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay, calienta antes de un juego de pretemporada, el martes 28 de febrero de 2023, en Kissimmee, Florida AP/Phelan M. Ebenhack

Pero está en libertad porque la corte tomó en cuenta "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera", dijo entonces la magistrada Jakayra Veras.

La defensa apeló la sentencia pidiendo eliminar por completa la pena.

Debido a este caso policial, Franco fue incluido por su equipo en una lista de peloteros "restringidos", que incluye a los beisbolistas que no pueden jugar pero que aún tienen contrato.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023. En la campaña de ese año tuvo un promedio al bate de 282, con 17 cuadrangulares y 124 hits.

FUENTE: AFP