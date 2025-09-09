martes 9  de  septiembre 2025
Béisbol

Beisbolista dominicano Wander Franco internado por crisis de salud mental

El beisbolista dominicano de las Grandes Ligas Wander Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo

El astro del béisbol dominicano, Wander Franco, gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, informó la policía el 9 de septiembre de 2025.

El astro del béisbol dominicano, Wander Franco, gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, informó la policía el 9 de septiembre de 2025.

Luis Tavarez / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El beisbolista dominicano de las Grandes Ligas Wander Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo tras padecer una crisis de salud mental, informó el martes la policía.

Franco, de 24 años, y campo corto de Tampa Bay Rays en el béisbol profesional de Estados Unidos, fue asistido por agentes policiales en la madrugada del martes en su residencia de la provincia de Peravia (sur) de República Dominicana.

Lee además
El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, camina hacia el dugout durante un encuentro, el 5 de mayo de 2025.
Opinión

El tiempo pone todo en su lugar
El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional ante la tragedia de Haití
Narcotráfico

República Dominicana designa al "Cartel de los Soles" como organización terrorista

La Policía Nacional acudió a su residencia "al recibir un llamado realizado por el padre de este joven pelotero, ya que, de acuerdo con su reporte, estaba pasando por una situación de salud mental", dijo el periodista Diego Pesqueira, vocero de la institución.

Pesqueira aclaró que la asistencia al pelotero no se trató de un "arresto ni acción policial de carácter represivo".

En junio pasado la justicia condenó al beisbolista a dos años de prisión por abuso sexual a una adolescente que entonces tenía 14 años.

wanderfr.jpg
El dominicano Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay, calienta antes de un juego de pretemporada, el martes 28 de febrero de 2023, en Kissimmee, Florida

El dominicano Wander Franco, de los Rays de Tampa Bay, calienta antes de un juego de pretemporada, el martes 28 de febrero de 2023, en Kissimmee, Florida

Pero está en libertad porque la corte tomó en cuenta "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera", dijo entonces la magistrada Jakayra Veras.

La defensa apeló la sentencia pidiendo eliminar por completa la pena.

Debido a este caso policial, Franco fue incluido por su equipo en una lista de peloteros "restringidos", que incluye a los beisbolistas que no pueden jugar pero que aún tienen contrato.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023. En la campaña de ese año tuvo un promedio al bate de 282, con 17 cuadrangulares y 124 hits.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Venezuela contra Colombia: El juego que decide todo

Carlos Alcaraz revela los tatuajes que se hará tras ganar su sexto Grand Slam en el US Open

Crisis en Miami: la ofensiva de Tua Tagovailoa queda al descubierto y los Colts descifran a Dolphins

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent
CASA BLANCA

Secretario del Tesoro: EEUU está listo para "medidas fuertes" contra Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

Israel ataca Qatar en busca de Hamás

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
INMIGRACIÓN

Tom Homan acusa a medios de manipular denuncias contra el ICE: "Son repugnantes"