Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid y seguirá como presidente hasta 2030

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid durante cuatro años más después de imponerse en las elecciones presidenciales celebradas este domingo, consolidando así una de las etapas más influyentes en la historia del club blanco.

El veterano dirigente, de 79 años, derrotó al empresario Enrique Riquelme y aseguró un nuevo mandato que se extenderá hasta 2030. Aunque el club todavía no ha hecho públicos los resultados oficiales de la votación, la televisión oficial del Real Madrid confirmó la victoria de Pérez pocas horas después del cierre de las urnas.

"Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid continúe ganando más títulos", declaró Pérez ante sus seguidores durante la celebración posterior al triunfo electoral.

La reelección abre la puerta a importantes cambios deportivos. Durante la campaña, Pérez adelantó su intención de recuperar al entrenador portugués José Mourinho, quien dirigió al conjunto madridista entre 2010 y 2013. El presidente destacó que se siente "orgulloso" de que el técnico luso esté cerca de regresar al club.

Además, el mandatario blanco prometió reforzar la plantilla con fichajes de primer nivel. Entre los nombres mencionados figuran el defensa francés Ibrahima Konaté, actualmente en el Liverpool, y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, del Inter de Milán. Pérez también aseguró que esta semana anunciará una incorporación estelar valorada en más de 150 millones de euros.

La continuidad de Florentino Pérez supone la prolongación de una era histórica para el Real Madrid. Bajo su liderazgo, el club ha conquistado siete Copas de Europa y se ha consolidado como una de las instituciones deportivas más poderosas del planeta. Según Forbes, la entidad madridista ha sido el club más valioso del mundo durante los últimos cinco años.

Sin embargo, su gestión reciente también ha estado marcada por algunas controversias. El proyecto de la Superliga Europea no logró consolidarse y el equipo atraviesa una sequía de dos temporadas sin conquistar títulos importantes pese a la llegada de figuras como Kylian Mbappé.

Otro de los temas que generó debate entre los socios fue la propuesta planteada el año pasado para vender un 10% de la entidad a inversores privados, una medida que habría supuesto una ruptura con el tradicional modelo de propiedad de los socios que caracteriza al club desde hace más de un siglo.

Por su parte, Enrique Riquelme aceptó la derrota y felicitó al presidente reelegido, aunque dejó claro que su proyecto continuará en los próximos años.

"Para nosotros esto no es el final, es el comienzo. El Real Madrid no pasará otros veinte años sin celebrar elecciones", afirmó el empresario del sector energético.

Riquelme logró construir una candidatura competitiva gracias al respaldo de figuras históricas del madridismo como Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas. Durante la campaña también prometió intentar el fichaje de Erling Haaland, aunque tanto el entorno del delantero noruego como el Manchester City descartaron una salida este verano.

Las elecciones contaron con la participación de los cerca de 98.000 socios con derecho a voto. La jornada electoral se celebró en el pabellón de baloncesto del club debido a que el estadio Santiago Bernabéu se encuentra ocupado por actividades relacionadas con la visita del papa León XIV a España.

Con este nuevo mandato, Florentino Pérez afronta el reto de devolver al Real Madrid a la cima del fútbol europeo y mantener el liderazgo institucional de una de las entidades deportivas más importantes del mundo.