miércoles 17  de  junio 2026
Boxeo

Floyd Mayweather enfrenta cargos por presunto fraude con cheque de 200.000 dólares en Las Vegas

Floyd Mayweather fue acusado de dos delitos graves en Las Vegas por presuntamente emitir un cheque sin fondos de 200.000 dólares para comprar un reloj de lujo

Floyd Mayweather Jr. asiste a un partido entre Los Ángeles Lakers y los Portland Trail Blazers en el Crypto.com Arena el 27 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Floyd Mayweather Jr. asiste a un partido entre Los Ángeles Lakers y los Portland Trail Blazers en el Crypto.com Arena el 27 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 

Kevork Djansezian/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

El excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather enfrenta dos cargos por delitos graves en Las Vegas tras ser acusado de emitir un cheque sin fondos por 200.000 dólares para adquirir un reloj en una tienda de artículos de lujo.

Según documentos judiciales del condado de Clark, Nevada, Mayweather fue acusado en abril de robo y de emitir un cheque sin fondos con intención de fraude. Las autoridades sostienen que el exboxeador realizó la operación en diciembre de 2024 mediante un cheque de Wells Fargo destinado a la tienda de reventa de lujo Gold and Beyond, pese a que su cuenta no contaba con fondos suficientes.

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Mayweather, de 49 años, tenía prevista una comparecencia inicial este lunes ante el Tribunal de Justicia de Las Vegas. Sin embargo, no asistió personalmente y fue representado por un abogado, de acuerdo con información de la Fiscalía del Condado de Clark. La próxima audiencia del caso quedó programada para septiembre.

Hasta el momento, ni el abogado ni los representantes del ex campeón mundial han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.

Más problemas legales para Mayweather

Los cargos en Nevada se suman a una serie de disputas legales que involucran al ex púgil en distintos estados de Estados Unidos.

A comienzos de este año, Mayweather fue demandado en Nueva York por un supuesto incumplimiento en el pago del alquiler de un apartamento en Manhattan. Además, ha mantenido conflictos financieros con varios joyeros y presentó una demanda contra quien fuera su administrador de negocios, alegando un esquema de fraude que se habría extendido durante varios años.

Regreso al boxeo en medio de la polémica

Las acusaciones llegan en un momento en el que Mayweather había anunciado su regreso a la actividad competitiva.

El ex campeón mundial en cinco divisiones informó a principios de año que saldría del retiro para volver al ring durante el verano. Su regreso está previsto para el 27 de junio en Atenas, Grecia, donde participará en el evento denominado “Battle of the Legends”.

En abril, el propio Mayweather confirmó su presencia en la velada, que marcaría su retorno a los combates en medio de una creciente atención mediática por sus problemas fuera del cuadrilátero.

Considerado uno de los boxeadores más exitosos de todos los tiempos, Mayweather construyó una carrera histórica con un récord invicto y títulos mundiales en múltiples categorías. Ahora, sin embargo, su nombre vuelve a ocupar titulares por una batalla que deberá librar lejos de los guantes y dentro de los tribunales.

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