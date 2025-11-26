miércoles 26  de  noviembre 2025
Famoso ingeniero de la Fórmula 1 gana poder en Aston Martin para 2026

Adrian Newey, un reconocido ingeniero de la Fórmula 1, se convertirá en el "Team Principal" para la próxima campaña, según informó la misma escudería

El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.

El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.

ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El famoso ingeniero de la Fórmula 1, Adrian Newey, tendrá más poder en el seno del equipo Aston Martin a partir de la próxima temporada y se convertirá en el "Team Principal", anunció la escudería británica este miércoles.

"Adrian Newey asumirá el título de Team Principal a partir de 2026 y dirigirá el equipo técnico, incluidas las actividades en pista del coche", indicó Aston Martin en un comunicado.

El actual Team Principal, Andrew Cowell, se convertirá en responsable de estrategia, encargado principalmente de las relaciones con Honda, que será el proveedor de motores del equipo británico la próxima temporada, sucediendo a Mercedes.

Los resultados de Aston Martin en esta temporada han sido decepcionantes, pero el monoplaza actual no fue diseñado por Newey, que comenzó a trabajar tarde para la escudería en la que corren Fernando Alonso y Lance Stroll, que seguirán siendo los dos pilotos el año próximo.

A sus 66 años, el considerado como uno de los mejores ingenieros de la historia de la Fórmula 1, ha estado trabajando desde su llegada a Aston Martin en el coche del próximo año, que deberá cumplir con el nuevo reglamento técnico.

Aston Martin ocupa solo el octavo lugar en la clasificación de constructores a dos carreras del final de la temporada y Alonso y Stroll están en el puesto 13 y 16, respectivamente, en la clasificación de pilotos.

Newey dejó Red Bull en 2024 tras más de dos décadas, en las que diseñó los monoplazas que ganaron doce campeonatos mundiales de constructores con pilotos tan famosos como Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen, entre otros.

Luchador de sumo ucraniano obtiene ascenso récord

El luchador de sumo Danylo Yavhusishyn entró en la historia el miércoles al convertirse en el primer ucraniano en llegar al segundo nivel más alto del antiguo deporte japonés y lo logró en tiempo récord.

El joven de 21 años, que huyó de la guerra en Ucrania hace 3 años, es el luchador que ha subido de nivel más rápido desde la introducción en 1958 del calendario actual de seis torneos anuales, pasando del estatus más bajo al rango de ozeki.

Yavhusishyn ya se había convertido en el primer ucraniano en ganar una competición, tras imponerse el domingo durante el Gran Torneo de sumo de Kyushu.

FUENTE: AFP

