Cómo Estados Unidos se convirtió en el mercado que la Formula 1 quiere conquistar

Hasta el momento, Estados Unidos se mantiene como el único país con tres Grandes Premios por temporada en la Fórmula 1: Miami, Austin y Las Vegas

El Gran Premio de Miami fue la primera de tres paradas para la Fórmula 1 esta temporada en los Estados Unidos.

Por Karla Roca

Desde su estreno en 2019, la famosa serie de Netflix “Drive to Survive” puso en la mira el detrás de cámaras de uno de los deportes que hasta el momento solo era considerado de nicho, la Fórmula 1, lo que sin duda despertó el interés de una audiencia mucho más grande a nivel global.

Hoy y gracias a movidas estratégicas de la organización del Gran Circo, este deporte ha crecido de manera exponencial, lo que provocó que uno de los mercados más aspiracionales se abriera como una posibilidad única: Estados Unidos.

EEUU, el sueño de Stefano Domenicali

En una reciente entrevista con Haute Living, el mandamás de la Formula 1, Stefano Domenicali, compartió cómo ha sido su visión para hacer crecer y ayudar a evolucionar este deporte, y no solo lograr darle notoriedad en los Estados Unidos, sino hacerlo parte de la cultura y del día a día.

El primer movimiento fue el de integrar otras ciudades en el calendario además de Austin, siendo Miami y Las Vegas las elegidas. Según cuenta Domenicali, esta última representa de manera clara su visión en la que el fin de semana no solo se centra en la actividad en pista, sino que se complementa con un espectáculo inmersivo, extravagante y lleno de entretenimiento para los fanáticos.

Domenicali entiende la posición de los puristas; sin embargo, sigue fiel a su visión de lograr que las carreras de Formula 1 trasciendan al deporte en sí y cobren una importancia social similar a la que tiene el fútbol americano en la actualidad en los hogares estadounidenses.

“Nuestro deber es asegurarnos de que cuando vengas a una carrera, tengas todo lo posible para vivir allí, desde conciertos de música hasta la participación de los fans y la hospitalidad que es el extremo superior del mundo, una experiencia única”, comparte Stefano con Haute Living.

Lando Norris y Max Verstappen.jpg
El británico Lando Norris (McLaren) corre por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) durante la carrera esprint del GP de Miami, el 3 de mayo de 2025.

Según cifras reveladas de manera oficial por la F1 este 2025, la base de fanáticos en USA ronda los 52 millones, lo que representa un aumento del 11% interanual y ello se ha reflejado en el incremento del +23% de audiencia de carreras en vivo en comparación con la temporada pasada.

F1 también revela que, al momento, Estados Unidos es considerado como el mayor mercado para audiencias de YouTube con 125 millones, sin contar que los seguidores en redes sociales han aumentado un +26% cada año.

Respecto a las suscripciones de F1TV, estas también han tenido un incremento sustancial del +20% cada año.

Para Domenicali, lograr el éxito en el mercado estadounidense e insertar a la Formula 1 como parte de la conversación es el verdadero objetivo de su gestión como CEO y presidente del Gran Circo, asegurando que el día en que eso suceda, será cuando él pueda decir finalmente que su misión se cumplió.

