miércoles 23  de  septiembre 2026
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FOX Deportes renueva su programación con seis nuevos programas y más derechos deportivos

FOX Deportes estrena seis nuevos programas y suma derechos deportivos de Necaxa, CSD Municipal y el béisbol mexicano a su nueva programación

El nuevo programa estelar de FOX Deportes, CUADRO TITULAR, ofrece un debate apasionado junto con el análisis experto de algunos de los exfutbolistas más reconocidos de México

El nuevo programa estelar de FOX Deportes, CUADRO TITULAR, ofrece un debate apasionado junto con el análisis experto de algunos de los exfutbolistas más reconocidos de México

FOX Sports
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

FOX Deportes estrenó este 1 de septiembre su nueva programación, con seis programas originales de estudio y la incorporación de nuevas propiedades deportivas, según anunció la cadena deportiva en español con motivo de su 30.º aniversario.

La nueva oferta incluye espacios como Cuadro Titular, conducido por Claudia García y Santiago Fourcade; FOX 365, presentado por Ricardo Murguía; Los Espartanos con José Pablo Coello; Código FOX Fútbol, con Raúl Orvañanos; Referentes, centrado en el fútbol mexicano y europeo, y Mother Soccer, dirigido a un público joven.

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La cadena también anunció nuevos derechos deportivos, entre ellos los partidos como local del Club Necaxa, los encuentros del CSD Municipal de Guatemala y una selección de partidos de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.

Con estos cambios, FOX Deportes contará con 150 talentos en Estados Unidos, México y Centroamérica y mantendrá en su programación competiciones como MLB, NFL, NASCAR, IndyCar y distintas ligas de fútbol de América y Arabia Saudita.

Toda la programación de FOX Deportes también está disponible a través de FOX One, mientras que la cadena mantiene su oferta digital mediante FOXDeportes.com y sus diferentes plataformas sociales.

Los nuevos programas de FOX Deportes incluyen:

Cuadro Titular (Lunes–Domingo)

El nuevo programa estelar de FOX Deportes, CUADRO TITULAR, ofrece un debate apasionado junto con el análisis experto de algunos de los exfutbolistas más reconocidos de México. Presentado por Claudia García y Santiago Fourcade, el panel incluye voces reconocidas como Daniel “Ruso” Brailovsky, Alberto García Aspe, Christian “Chaco” Giménez, Rafael Márquez Lugo, Rubén Rodríguez, Gabriel Caballero, Rubén Omar Romano y más.

FOX 365 (Lunes–Domingo)

FOX 365 es una versión fresca del típico noticiero, que ofrece análisis profundo y opinión. En cada episodio, Ricardo Murguía desglosa las noticias del día por medio de entrevistas y conversaciones que mantienen a los televidentes informados y entretenidos.

LOS ESPARTANOS CON JOSÉ PABLO COELLO (Lunes–Viernes)

Un “talk show” deportivo liderado por la fuerte y autoritaria voz editorial de Coello, un veterano con 37 años de experiencia en los medios deportivos. El programa cuenta con opiniones incisivas, profundas y divertidas que rompen con el comentario deportivo tradicional. José Ramón Llaca aparece como copresentador.

CÓDIGO FOX FUTBOL (Lunes)

Con la presencia de la leyenda mexicana Raúl Orvañanos, el programa desglosa las últimas noticias con análisis, opiniones y perspectivas de un grupo de expertos. El programa ofrece las historias, figuras y jugadas más importantes del fútbol. Junto con Orvañanos están la presentadora Dani Noguéz, el analista veterano Rafa Puente, el campeón de la Liga MX Jair Pereira y el popular personaje de televisión Jorge “Burro” Van Rankin.

REFERENTES (Lunes–Viernes)

Con un enfoque en el fútbol mexicano y europeo, el programa combina la experiencia de exfutbolistas con la pericia de algunos de los analistas más prominentes. Presentado por Jorge Sánchez, también incluye a la leyenda de la Liga MX Alex Aguinaga, Félix Fernández, Israel López, Iñaki Álvarez y Ángel García Toraño.

MOTHER SOCCER (Lunes–Viernes)

Un programa enfocado en los jóvenes, MOTHER SOCCER mezcla entretenimiento, noticias y análisis. El programa mantiene el pulso de la cultura deportiva, las tendencias en redes sociales y los temas virales. El programa es liderado por Ana Valero y cuenta con el exportero de la Liga MX Yosgart Gutiérrez y el periodista Juan Pablo Fernández.

En total, FOX Deportes ahora contará con la presencia de 150 talentos en los Estados Unidos, México y Centroamérica. La lista incluye a los narradores Rodolfo Landeros y John Laguna.

Las nuevas propiedades de FOX Deportes incluyen:

Club Necaxa – Derechos exclusivos de todos los partidos como local de los

equipos masculino y femenino del histórico club mexicano.

CSD Municipal – Los partidos del 33 veces campeón de Guatemala

Beisbol mexicano – Los mejores juegos de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.

“FOX Deportes ha sentado las bases de la televisión deportiva en español desde su fundación en 1996 y continuará a la vanguardia con esta nueva programación, un roster élite de talentos y nuevas propiedades”, dijo Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de FOX Latin America. “Con nuestras capacidades integradas de producción y nuestro destacado portafolio de derechos deportivos, FOX Deportes y FOX Latin America seguirán ofreciendo la mejor programación deportiva a la comunidad hispana y latinoamericana en los Estados Unidos, México y Centroamérica”.

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