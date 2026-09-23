Kawhi Leonard renueva con los Raptors por dos años y 115 millones de dólares

Kawhi Leonard #2 de Los Angeles Clippers controla el balón ante Draymond Green #23 de Golden State Warriors en la primera mitad de un partido del torneo de repesca de la NBA en el Intuit Dome el 15 de abril de 2026 en Inglewood, California

Kawhi Leonard continuará su carrera en los Toronto Raptors después de acordar una extensión de contrato por dos temporadas y 115 millones de dólares, según informó su agente, Harrison Gaines, a ESPN.

El nuevo acuerdo incluye una opción de jugador para la temporada 2028-29, de acuerdo con Shams Charania.

MOTORES Antonelli llega a Bakú con la mira puesta en dar un paso más hacia el título de la Fórmula 1

Leonard afrontaba la última temporada de su contrato anterior, de tres años y 149,5 millones de dólares. El alero era elegible para recibir hasta 126 millones en la nueva extensión, pero habría aceptado 11 millones menos para ofrecer mayor flexibilidad financiera a los Raptors.

Además, Leonard renunció a su bonificación de 7,5 millones de dólares por el traspaso tras su llegada a Toronto procedente de Los Angeles Clippers.

Kawhi Leonard regresa a Toronto

La renovación se produce poco después de que los Raptors completaran el traspaso de Leonard desde los Clippers. El movimiento supone el regreso a Toronto del jugador que lideró a la franquicia hasta el primer y único campeonato de la NBA de su historia en 2019.

En aquella temporada, los Raptors derrotaron a los Golden State Warriors en seis partidos en las Finales y Leonard fue elegido MVP de las Finales.

El dos veces MVP de las Finales viene además de una destacada campaña con Los Angeles. La temporada pasada promedió 27,9 puntos, 6,4 rebotes, 3,6 asistencias y 1,9 robos en 65 partidos como titular, con un 50,5 % de acierto en tiros de campo y un 38,7 % desde la línea de tres puntos.

La negociación del nuevo contrato estuvo a cargo de Gaines, quien pasó a representar a Leonard después de que el jugador cambiara de agente. Anteriormente, Leonard estaba representado por Mitch Frankel y su tío y asesor empresarial, Dennis Robertson.

Robertson fue suspendido durante cinco años por la NBA para realizar negocios con la liga tras una investigación relacionada con la elusión del tope salarial de los Clippers. La liga determinó que realizó solicitudes inapropiadas fuera de la cancha que la franquicia no informó.

Con su nuevo contrato, Leonard tendrá ahora la oportunidad de prolongar su segunda etapa en Toronto y volver a liderar al equipo que ya llevó a la cima de la NBA.