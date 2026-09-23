Justin Verlander tendrá una última salida con los Tigers antes de retirarse

El lanzador Justin Verlander, de los Tigres de Detroit, observa desde el dugout durante un juego ante los Rojos de Cincinnati, el 26 de abril de 2026.

Justin Verlander tendrá la oportunidad de despedirse de los aficionados de los Detroit Tigers desde el montículo. El veterano derecho saldrá de la lista de lesionados para realizar este sábado ante los Pittsburgh Pirates la que será la última apertura de su carrera como local.

Verlander, de 43 años, anunció en julio que se retirará al finalizar la temporada 2026, poniendo punto final a una trayectoria de 21 temporadas en las Grandes Ligas.

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El lanzador había dejado claro que quería tener una última oportunidad de subir al montículo con Detroit, incluso si eso significaba apartarse del habitual proceso de rehabilitación para los jugadores que regresan de una lesión.

“No tiene sentido. Les dije: ‘¿Para qué estamos guardando mi brazo?’”, comentó Verlander el pasado 13 de septiembre, según Jason Beck, de MLB.com.

La temporada ha sido especialmente complicada para el derecho, que solamente ha podido realizar una apertura con los Tigers debido a diferentes problemas físicos. Detroit lo recuperó el pasado invierno con un contrato de un año y 13 millones de dólares, después de haber pasado sus primeras 13 temporadas en las Grandes Ligas con la franquicia.

El abridor de los Astros de Houston, Justin Verlander lanza durante un juego simulado el domingo 4 de agosto de 2024, en Houston. AP/Kevin M. Cox

Una carrera rumbo al Salón de la Fama

Verlander se marcha como uno de los lanzadores más destacados de su generación. A lo largo de su carrera ha conquistado tres premios Cy Young de la Liga Americana, dos títulos de la Serie Mundial y diez selecciones al Juego de Estrellas.

También fue elegido MVP de la Liga Americana en 2011 y Novato del Año en 2006, cuando comenzó a construir su legado con Detroit.

Además, acumula 3.554 ponches, cifra que lo coloca en el octavo puesto histórico de las Grandes Ligas.

Durante sus 21 temporadas, Verlander ha vestido las camisetas de los Detroit Tigers, Houston Astros, New York Mets y San Francisco Giants. Sin embargo, será en Detroit donde tendrá la oportunidad de cerrar su carrera ante los aficionados que lo vieron convertirse en una de las grandes figuras de la franquicia.

La apertura del sábado ante Pittsburgh será, por tanto, mucho más que un partido de temporada regular: será la última vez que Verlander suba al montículo como jugador de los Tigers en su casa.