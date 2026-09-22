Yanquis mantienen la duda con Aaron Judge para el inicio de los playoffs

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, conecta un jonrón de dos carreras en la novena entrada de un juego contra los Cachorros de Chicago en el Yankee Stadium, el 12 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK.- Los Yanquis de Nueva York se preparan para comenzar los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol sin su estrella, Aaron Judge , debido a la lesión en la pantorrilla derecha que sufrió la semana pasada.

Judge, triple ganador del premio MVP ( Jugador Más Valioso ) de la Liga Americana , se perdería la Serie de Comodines que inicia el martes, en la que los Yanquis pueden chocar con sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston.

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"Estamos planificando como si él (Judge) no fuera a formar parte de eso", dijo este martes el mánager de los mulos, Aaron Boone, sobre la primera ronda de postemporada.

Judge, de 34 años, fue incluido en la lista de lesionados de la novena neoyorquina el pasado sábado, tres días después de retirarse de un partido contra los Mellizos de Minnesota por un esguince en la pantorrilla.

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, corre hacia el dugout después de la segunda entrada de un juego contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium, el 8 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. AFP / Jim McIsaac

Boone señaló este martes que la lesión es de "grado moderado".

Judge recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas el lunes y no realizará actividades físicas en los próximos días, avanzó su mánager.

El cañonero sufrió este percance solo una semana después de haber reaparecido, luego de tres meses de baja por una fractura de costilla.

Los "Bombarderos del Bronx", cuyo último título de Serie Mundial se remonta a 2009, ocupan la segunda posición de la división Este de la Liga Americana con un registro de 89-66, seis victorias por detrás de los líderes, los Rays de Tampa Bay.

Salvo un desplome de Tampa Bay en esta semana final de temporada regular, los Yanquis se enfrentarán a los Medias Rojas en la Serie de Comodines por segundo año consecutivo.

Italia gana los relevos mixtos

La selección italiana, liderada por Elisa Longo Borghini y Filippo Ganna, se proclamó campeona del mundo de contrarreloj en relevos mixtos en el Mundial de ciclismo en ruta este martes en Montreal.

Italia se impuso por nueve segundos de ventaja al combinado francés en esta prueba de creación reciente, estrenada en 2019 en los Campeonatos del Mundo y de Europa.

"¡Por fin!", celebró Ganna, subcampeón del crono individual del domingo, por detrás del belga Remco Evenepoel.

"Es la primera vez para nosotros. Hemos sufrido mucho. Llevamos un tiempo persiguiendo este título. El arcoíris se quedará como un momento especial para el resto de nuestra carrera", agregó.

FUENTE: AFP