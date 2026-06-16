Francia cumple ante Senegal con doblete de Mbappé

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.

EAST RUTHERFORD.- Con un doblete de un endemoniado Kylian Mbappé , Francia venció 3-1 a Senegal este martes en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026.

El astro del Real Madrid superó a Olivier Giroud como artillero histórico de los Bleus con dos dianas (66', 90+6'), la segunda de ellas un golazo desde fuera del área, en el MetLife Stadium en East Rutherford , a las afueras de Nueva York.

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Y, por encima de todo, en el primer juego de su tercer Mundial, quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose (16 goles) como máximo goleador de las Copas del Mundo.

Bradley Barcola (82') anotó el gol restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I, en el que los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5').

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El capitán galo, autor de 58 dianas con su país, rescató a una Francia que tenía dificultades para vulnerar el arco del finalista de la pasada Copa de África de Naciones, muy bien custodiado por un solvente Édouard Mendy.

Tras superar a un rival que tuvo chances de herirlo en el primer tiempo, los Bleus de Didier Deschamps se prepararán ahora para chocar contra Irak el lunes en Filadelfia.

El Senegal de la estrella Sadio Mané tendrá un duelo clave con la Noruega de Erling Haaland el mismo día en East Rutherford, sede de la final del 19 de julio.

Sin cuentas pendientes

Kylian Mbappé negó el martes haber saldado "una cuenta pendiente" con sus críticos, tras anotar dos goles en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut de los Bleus en el Mundial de Norteamérica 2026.

"No hay ninguna cuenta pendiente", declaró el capitán francés, de 27 años.

En cuanto a las críticas, "si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años", comentó con ironía en una entrevista con el canal de televisión francés M6.

Mbappé llegó a 58 goles con la selección gala para sobrepasar los 57 de Olivier Giroud como máximo anotador histórico del equipo.

FUENTE: AFP