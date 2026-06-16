martes 16  de  junio 2026
FLORIDA

ICE traslada a inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' a otros centros de detención ante riesgo de huracanes

Por la seguridad de los extranjeros ilegales detenidos, los trasladamos a otras instalaciones", indicó un vocero de la agencia en un correo electrónico

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.

EFE
Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida observa mientras un grupo de manifestantes se reúnen para exigir el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz en el condado Dade-Collier en Florida.

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida observa mientras un grupo de manifestantes se reúnen para exigir el cierre del centro de detención de inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz" en el condado Dade-Collier en Florida.

AFP
Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz", el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) trasladó a otros sitios a migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz', el centro de detención en Florida, ante el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico, donde se prevé la primera tormenta este miércoles.

"Conforme entramos a la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los extranjeros ilegales del sitio de estructura blanda. Por la seguridad de los extranjeros ilegales detenidos, los trasladamos a otras instalaciones", indicó un vocero de la agencia en un correo electrónico.

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El portavoz no aclaró el destino de los migrantes, cuántos transfirió del sitio, ni si quedó vacío el lugar, que está al oeste de Miami en los Everglades, una reserva natural de pantanos que alberga especies en peligro como cocodrilos, caimanes, serpientes y panteras.

No está cerrado

El traslado ocurre tras reportes en la prensa estadounidense en mayo pasado sobre la posible clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de un millón de dólares diarios, pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó este martes que el lugar haya cerrado.

"Nunca tuvo la intención de ser permanente. Así que no haremos eso (mantenerlo por siempre). No creo que esté vacío ahora, al menos hasta ayer, cuando me informaron al respecto", expresó en una conferencia de prensa cuestionado por la noticia.

El mandatario, del partido Republicano, defendió que el lugar ha permitido procesar a cerca de 25.000 migrantes, aunque activistas han denunciado la opacidad del sitio, la falta de acceso a abogados y presuntos abusos.

El centro, inaugurado en julio de 2025 tras un recorrido del presidente Donald Trump, se convirtió en emblema de la política migratoria del actual mandatario y de la cooperación de Florida con la Administración federal para auxiliar en la agenda antinmigrante.

La noticia de la transferencia de migrantes coincide con una alerta este martes del Centro Nacional de Huracanes (NHC), que avisó de la posible formación, el miércoles frente a Texas, de la primera tormenta tropical del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

FUENTE: Con información de EFE

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