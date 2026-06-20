sábado 20  de  junio 2026
PRESIÓN

EEUU considera como "superficiales" las reformas de Cuba

Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de "señales de humo superficiales" las reformas económicas anunciadas en Cuba por el dictador Miguel Díaz-Canel.

"Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

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Cuba adoptó el jueves un amplio programa de reformas destinado a impulsar una economía de mercado para enfrentar una intensa presión ejercida por Estados Unidos, que incluye un bloqueo petrolero.

Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

Pero para Washington se trata de una "estrategia típica" de anunciar "supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen", refirió el funcionario.

Estados Unidos exige "reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece", agregó.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han tensado considerablemente desde principios de año, especialmente desde que Estados Unidos derrocó al dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

Eurocámara pide suspender el diálogo de la UE y Cuba

El Parlamento Europeo pidió que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el régimen de la isla no da "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma "inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que "condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano".

En particular, denuncia "la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos".

La Eurocámara expresó también su "máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables".

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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