Trei Cruz hace historia en la MLB: tres generaciones de la familia Cruz llegan a las Grandes Ligas

Trei Cruz #40 de los Detroit Tigers se poncha durante su debut contra los Chicago White Sox en la parte baja de la segunda entrada en el Comerica Park el 19 de junio de 2026

El béisbol latino celebró un momento histórico este fin de semana. Trei Cruz debutó en las Grandes Ligas con los Detroit Tigers y se convirtió en el tercer integrante de su familia en alcanzar la MLB, un logro que coloca a los Cruz en un lugar privilegiado dentro de la historia del deporte.

Con su estreno en las mayores, Trei se une a su padre, José “Cheíto” Cruz Jr., y a su abuelo, José Cruz Sr., formando la primera familia latina en tener tres generaciones de jugadores en las Grandes Ligas. La hazaña solo había sido conseguida anteriormente por cuatro familias estadounidenses, lo que aumenta la dimensión histórica del acontecimiento.

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El llamado de Trei llegó el 19 de junio, cuando los Tigers lo ascendieron desde Triple-A Toledo. El jugador de 27 años fue incluido inmediatamente en la alineación del equipo de Detroit, cumpliendo así un sueño que parecía escrito en el ADN de su familia.

La historia de los Cruz en el béisbol profesional comenzó con José Cruz Sr., una de las grandes leyendas puertorriqueñas de las Grandes Ligas. Durante 19 temporadas acumuló 2.251 imparables y dejó una huella imborrable con los Houston Astros, organización que retiró su número 25 en reconocimiento a su legado.

La segunda generación estuvo representada por José Cruz Jr., conocido como “Cheíto”, quien disputó 12 temporadas en la MLB entre 1997 y 2008. El jardinero fue seleccionado con la tercera elección global del Draft de 1995 y defendió los colores de equipos como Seattle Mariners, Toronto Blue Jays, San Francisco Giants y Houston Astros, además de ganar un Guante de Oro en 2003.

Ahora es el turno de Trei Cruz, quien también siguió los pasos familiares al jugar béisbol universitario en Rice University antes de ser seleccionado por los Detroit Tigers en la tercera ronda del Draft de 2020. Capaz de desempeñarse como campocorto, jardinero central y tercera base, el puertorriqueño-canadiense trabajó durante seis temporadas en las ligas menores hasta recibir finalmente la oportunidad de debutar en las mayores.

Más allá de las estadísticas, el ascenso de Trei representa la continuidad de una dinastía beisbolera que ha trascendido generaciones. Su llegada a la MLB confirma el impacto que la familia Cruz ha tenido en el desarrollo del béisbol latino y puertorriqueño durante más de cinco décadas.

Con este histórico debut, los Cruz no solo celebran un logro familiar, sino que también establecen una marca que difícilmente será olvidada en las Grandes Ligas: tres generaciones consecutivas de una familia latina compartiendo un lugar en la historia del mejor béisbol del mundo.