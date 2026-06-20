Países Bajos golea a Suecia y queda a un paso de los dieciseisavos del Mundial 2026

El delantero neerlandés Brian Brobbey (C), número 19 del ranking, celebra junto al portero sueco Kristoffer Nordfeldt (I), número 23, tras marcar un gol durante el partido de fútbol del Grupo F del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Suecia

Países Bajos dio un golpe de autoridad en el Grupo F del Mundial 2026 al imponerse con contundencia 5-1 sobre Suecia este sábado en Houston, un resultado que lo acerca a la clasificación para los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman dominó el encuentro de principio a fin y encontró en Brian Brobbey y Cody Gakpo a sus principales figuras. Brobbey abrió el marcador apenas al minuto 5 y amplió la ventaja al 17, mientras que Gakpo sentenció prácticamente el partido con goles al 47 y 54.

Suecia intentó reaccionar tras el descanso y encontró el descuento por medio de Anthony Elanga al minuto 59, pero nunca logró meterse de lleno en la pelea por el resultado. La selección neerlandesa mantuvo el control del balón y aprovechó los espacios para seguir generando peligro.

Cuando el encuentro llegaba a su final, Crysencio Summerville puso la cereza al pastel con un potente derechazo al minuto 89 para sellar la goleada y desatar la celebración de los aficionados neerlandeses presentes en el Houston Stadium.

El partido contó con invitados especiales en las gradas, incluidos integrantes de la misión espacial Artemis II y miembros de la familia real de los Países Bajos, quienes presenciaron una de las actuaciones más convincentes del equipo en la fase de grupos.

Con este resultado, Países Bajos se mete de lleno en la lucha por el liderato del Grupo F y buscará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final el próximo 25 de junio frente a Túnez en Kansas City. Por su parte, Suecia está obligada a reaccionar cuando enfrente a Japón en Dallas.