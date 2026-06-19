Zverev sigue imparable en Halle y se enfrentará a Fritz en semifinales

El alemán Alexander Zverev devuelve la pelota al belga Raphael Collignon durante su partido de cuartos de final individual masculino del torneo ATP Halle Open, celebrado en Halle, Alemania Occidental, el 19 de junio de 2026.

El alemán Alexander Zverev continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El número tres del mundo y reciente campeón de Roland Garros se clasificó este viernes para las semifinales del ATP 500 de Halle tras superar al belga Raphaël Collignon por 7-6 (12/10) y 7-6 (7/2).

El primer cabeza de serie tuvo que emplearse a fondo para derrotar a un rival que llegó al cuadro principal desde la fase de clasificación. Ambos sets se definieron en el tie-break, donde Zverev mostró su experiencia para sellar una victoria que amplía a diez su racha consecutiva de triunfos en el circuito ATP.

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Su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz, quien protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la jornada al imponerse a su compatriota Ben Shelton por 6-7 (5/7), 7-6 (10/8) y 7-6 (7/3) tras dos horas y 45 minutos de batalla sobre el césped alemán.

La victoria permitió a Fritz cobrarse revancha de la derrota sufrida ante Shelton el pasado domingo en la final del torneo de Stuttgart.

Altmaier sorprende a Medvedev

La otra gran sorpresa de los cuartos de final llegó de la mano del alemán Daniel Altmaier, que eliminó al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-7 (6/8) y 6-4.

Medvedev, finalista en Halle en 2022 y 2025, no logró imponer su experiencia y quedó fuera del torneo ante un Altmaier inspirado que buscará ahora un lugar en la final.

Su rival en semifinales será el estadounidense Frances Tiafoe, quien remontó para derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 3-6, 6-3 y 7-6 (14/12).

Tiafoe mantiene así su gran semana en Halle, donde ya había dado la sorpresa en primera ronda al eliminar al italiano Flavio Cobolli, reciente subcampeón de Roland Garros.

Las semifinales enfrentarán a Zverev contra Fritz y a Altmaier contra Tiafoe, en una jornada que definirá a los dos aspirantes al título sobre el césped alemán.