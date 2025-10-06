El Deportivo: Real Madrid triunfa, McLaren concreta el título y Dolphins colapsan

El fin de semana estuvo bastante movido en el territorio deportivo. En España, el Real Madrid hizo el trabajo para continuar en la parte alta de la tabla, pero el Barcelona fue sorprendido por el Sevilla .

Por otro lado, George Russell ganó en Singapur, en una jornada en la que McLaren materializó el título de constructores, mientras que en los Estados Unidos la NFL sigue su camino y los Dolphins de Miami vivieron otra pesadilla en la vigente temporada.

Real Madrid gana y es gracias a Vinicius

En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius.

Además de marcar dos goles (47’ y 69’, penal), Vinicius propició la expulsión de Santiago Mouriño por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora. Kylian Mbappé vendió el triunfo (81') y fue sustituido justo después con molestias.

Al final del encuentro se supo que el francés y el argentino Franco Mastantuono sufren molestias musculares y deberán esperar para saber si podrán estar listos para la próxima jornada.

Russell gana en Singapur y McLaren celebra otro título

El piloto británico George Russell (Mercedes) convirtió su pole position en una sólida victoria en el Gran Premio de Singapur 2025, sumando así el quinto triunfo de su carrera en la Fórmula 1.

A diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando un error en las últimas vueltas lo dejó fuera de carrera, Russell mostró un control absoluto de principio a fin. Sereno y preciso, mantuvo el ritmo constante que le permitió dominar en el complicado trazado urbano de Marina Bay.

Aunque la victoria fue para Mercedes, la gran celebración del día llegó desde los boxes de McLaren, que consiguió su segundo título consecutivo de constructores gracias al tercer puesto de Lando Norris.

El resultado consolida la regularidad de la escudería de Woking, que a falta de seis carreras ya no puede ser alcanzada por sus rivales. Este doble podio parcial reafirma el excelente nivel técnico y estratégico del equipo liderado por Andrea Stella.

Sevilla pasa por encima del Barcelona

El Sevilla firmó una de las grandes sorpresas de la temporada al golear 4-1 al Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido dominado de principio a fin por el conjunto andaluz. El veterano Alexis Sánchez, que volvió a marcar ante su exequipo, fue uno de los protagonistas de una jornada que deja muy tocado al campeón español.

El primer golpe llegó tras un penalti innecesario de Ronald Araujo sobre Isaac Romero, que el propio Alexis transformó engañando a Szczsny. Era el minuto 14 y el estadio ya comenzaba a rugir.

El Barcelona tuvo su gran oportunidad de volver al partido con un penalti a favor que Robert Lewandowski desperdició, enviando el balón fuera ante la mirada incrédula de sus compañeros. El fallo fue un punto de inflexión: el equipo de Hansi Flick bajó los brazos y el Sevilla lo aprovechó con una ráfaga ofensiva que terminó de sentenciar el encuentro.

Los locales marcaron el tercero y el cuarto tanto ante una defensa desbordada, sellando una noche histórica en Nervión y silenciando por completo al conjunto culé.

Dolphins desperdician una ventaja de 17 puntos

Los Dolphins de Miami volvieron a tropezar en una temporada que parece ir de mal en peor. El equipo de Mike McDaniel cayó 27-24 ante los Panthers de Carolina, desperdiciando una ventaja de 17-0 en el segundo cuarto y sumando su cuarta derrota del año.

Lo que comenzó como una tarde tranquila en el Bank of America Stadium terminó en frustración total. Pese a que Tua Tagovailoa conectó un espectacular pase de 46 yardas con Jaylen Waddle para recuperar la ventaja en el último cuarto, la defensa de Miami volvió a fallar, permitiendo un avance de 83 yardas en ocho jugadas que selló la remontada local.

Los Dolphins ahora tienen un registro de 1-4, lo que deja al equipo prácticamente fuera de la pelea por los playoffs si no logra una reacción inmediata.