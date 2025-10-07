El entrenador español del Villarreal, Marcelino García Toral, gesticula durante el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Villarreal CF y la Juventus en el estadio de La Cerámica en Vila-real el 1 de octubre de 2025.

El entrenador del Villarreal , Marcelino García Toral , se pronunció sobre la decisión de disputar el partido frente al FC Barcelona en Miami, un hecho sin precedentes en la historia de LaLiga. frente al FC Barcelona en Miami , un hecho sin precedentes en la historia de LaLiga.

Durante un acto celebrado en Valencia, Marcelino fue claro y pragmático ante la prensa:

“Si nos dicen que tenemos que jugar allí, allí vamos a jugar. Sabemos que nuestro club está de acuerdo y para nosotros es una experiencia nueva contra un gran equipo. Esperamos ganar, sea donde sea.”

El entrenador añadió que el desplazamiento no debe afectar al rendimiento de sus jugadores:

“El fútbol es igual en todos lados. Más calor o menos, más frío o menos, dependiendo de la época. Es un viaje largo, pero nos adaptamos perfectamente a lo que la competición nos exige.”

La declaración refleja una actitud abierta y profesional ante una medida que ha generado debate en el fútbol español e internacional.

¿Se viola el reglamento al jugar en Miami un partido de LaLiga?

Un precedente excepcional en el fútbol español

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio luz verde al proyecto de trasladar el partido Villarreal–Barcelona a Miami, siempre que UEFA y FIFA ofrecieran su aprobación final.

De acuerdo con medios como The Guardian, Reuters y El País, ambas organizaciones autorizaron el encuentro como una excepción, dejando claro que no se trata de una nueva norma general.

La UEFA, según Reuters, concedió su aprobación “de forma reacia”, insistiendo en que las ligas nacionales deben jugarse en su país salvo casos especiales debidamente justificados.

La FIFA, por su parte, actualizó en 2024 su Reglamento de Partidos Internacionales, permitiendo solicitudes para disputar encuentros fuera del territorio de origen si las federaciones involucradas lo aprueban.

Opiniones divididas: entre la innovación y la tradición

Argumentos a favor

Internacionalización del fútbol español: el partido en Miami busca proyectar la marca LaLiga en el mercado estadounidense.

Cumplimiento reglamentario: con autorización de FIFA, UEFA y RFEF, el encuentro no infringe las normas vigentes

Oportunidad comercial: abre nuevas vías de patrocinio y expansión global para clubes y competición.

Argumentos en contra

Equidad deportiva: algunos clubes temen que se altere el equilibrio entre local y visitante.

Riesgo de precedente: podría incentivar a más equipos a pedir jugar fuera de España.

Distanciamiento del aficionado local: el traslado resta la posibilidad a miles de seguidores de asistir al estadio.

Marcelino, enfocado en competir

Mientras el debate continúa, Marcelino evita la controversia y mantiene su enfoque en lo deportivo. Su mensaje es claro: adaptarse a las circunstancias y competir en cualquier escenario.

“Nos adaptamos a lo que la competición nos exige. Lo importante es competir y ganar.

El técnico asturiano considera que la ubicación no cambia la esencia del fútbol ni el compromiso del Villarreal con su afición.

LaLiga cruza el Atlántico bajo la lupa del reglamento

El Villarreal–Barcelona en Miami marca un punto de inflexión para el fútbol español. Aunque no viola el reglamento actual, abre un debate sobre la identidad territorial de las ligas nacionales y la expansión del deporte hacia nuevos mercados.

Para Marcelino, sin embargo, el mensaje es simple: el lugar no importa si el objetivo sigue siendo el mismo —ganar y competir al máximo nivel.