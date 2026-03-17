Fútbol en Los Ángeles 2028: calendario, sedes y final en el histórico Rose Bowl

El torneo de fútbol masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá un formato renovado que busca mejorar el rendimiento de los jugadores y elevar el nivel competitivo.
El fútbol en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 comenzará el 10 de julio, con sedes en siete ciudades de Estados Unidos y finales en el Rose Bowl
El torneo de fútbol masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá un formato renovado que busca mejorar el rendimiento de los jugadores y elevar el nivel competitivo.
La competición comenzará el 10 de julio de 2028, cuatro días antes de la ceremonia inaugural, tras la aprobación del Comité Olímpico Internacional.
Este cambio permitirá a las selecciones contar con más días de descanso, incluyendo pausas adicionales tras la fase de grupos y los cuartos de final.
El torneo se disputará en siete ciudades de Estados Unidos, dividiendo las fases del campeonato entre la costa este/centro y California.
Primera fase (grupos y cuartos de final)
Los partidos iniciales se jugarán en:
New York
Columbus
Nashville
St. Louis
Estas sedes albergarán encuentros entre el 10 y el 21 de julio, incluyendo los cuartos de final.
Las rondas decisivas se trasladarán a:
San Jose
San Diego
Pasadena
En estas ciudades se disputarán semifinales, partidos por el bronce y las finales.
El torneo culminará en el emblemático Rose Bowl, uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial.
Este recinto ha sido escenario de grandes eventos como:
La final del Mundial de 1994
La final del Mundial femenino de 1999
La final olímpica de 1984
Las finales olímpicas se jugarán entre el 28 y 29 de julio de 2028.
El nuevo calendario no solo optimiza la logística, sino que también busca:
Reducir la carga física de los jugadores
Mejorar la calidad de los partidos
Facilitar los desplazamientos entre sedes
La programación completa del torneo será anunciada en los próximos meses.