Fútbol en Los Ángeles 2028: calendario, sedes y final en el histórico Rose Bowl

Vista general del estadio Rose Bowl el 14 de enero de 2026 en Pasadena, California.

El torneo de fútbol masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá un formato renovado que busca mejorar el rendimiento de los jugadores y elevar el nivel competitivo.

La competición comenzará el 10 de julio de 2028, cuatro días antes de la ceremonia inaugural, tras la aprobación del Comité Olímpico Internacional.

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Este cambio permitirá a las selecciones contar con más días de descanso, incluyendo pausas adicionales tras la fase de grupos y los cuartos de final.

Sedes del fútbol olímpico en Estados Unidos

El torneo se disputará en siete ciudades de Estados Unidos, dividiendo las fases del campeonato entre la costa este/centro y California.

Primera fase (grupos y cuartos de final)

Los partidos iniciales se jugarán en:

New York

Columbus

Nashville

St. Louis

Estas sedes albergarán encuentros entre el 10 y el 21 de julio, incluyendo los cuartos de final.

Fase final en California

Las rondas decisivas se trasladarán a:

San Jose

San Diego

Pasadena

En estas ciudades se disputarán semifinales, partidos por el bronce y las finales.

Final en el histórico Rose Bowl

El torneo culminará en el emblemático Rose Bowl, uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial.

Este recinto ha sido escenario de grandes eventos como:

La final del Mundial de 1994

La final del Mundial femenino de 1999

La final olímpica de 1984

Las finales olímpicas se jugarán entre el 28 y 29 de julio de 2028.

Un formato pensado para el espectáculo

El nuevo calendario no solo optimiza la logística, sino que también busca:

Reducir la carga física de los jugadores

Mejorar la calidad de los partidos

Facilitar los desplazamientos entre sedes

La programación completa del torneo será anunciada en los próximos meses.