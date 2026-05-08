viernes 8  de  mayo 2026
Fútbol

FIFA pone fin a su histórica alianza con Panini y firma con Fanatics desde 2031

La FIFA confirmó el fin de su histórica alianza con Panini tras más de 60 años y anunció a Fanatics como nuevo socio exclusivo de coleccionables desde 2031.

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) se ve desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026.&nbsp;

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) se ve desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La FIFA anunció el final de una de las asociaciones más icónicas en la historia del fútbol: su vínculo con Panini llegará a su fin tras el Mundial de 2030. A partir de 2031, la estadounidense Fanatics asumirá los derechos exclusivos para la producción de coleccionables oficiales relacionados con las competiciones de la FIFA.

El organismo confirmó este jueves un acuerdo de licencia exclusiva “a largo plazo” con Fanatics para desarrollar productos físicos y digitales, incluyendo cromos, cartas coleccionables y nuevos formatos interactivos dirigidos a las nuevas generaciones de aficionados.

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La decisión marca el cierre de una relación de más de 60 años entre la FIFA y Panini, empresa fundada en la década de 1960 en Módena, Italia. Desde el Mundial de 1970, los álbumes de cromos de Panini se convirtieron en una tradición inseparable de cada Copa del Mundo y en un fenómeno cultural para millones de aficionados.

La última edición del Mundial que contará con álbum oficial de Panini será la Copa del Mundo de 2030, organizada por España, Portugal y Marruecos.

Fanatics, liderada por el empresario Michael Rubin, ya trabaja actualmente con la FIFA en la comercialización de productos oficiales para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Rubin calificó el acuerdo como “un día histórico” para la empresa y destacó el enorme potencial global del fútbol como motor de crecimiento internacional.

Con este movimiento, la FIFA sigue reforzando su estrategia para conectar con audiencias jóvenes y digitales, una línea que también incluye alianzas recientes con plataformas como TikTok y YouTube, además de la incorporación de creadores de contenido en la cobertura oficial de sus torneos.

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