Ahora, desde el pasado viernes, el jugoso contrato quedó hecho trizas. Desapareció.

El campeón mediano y supermediano ahora es un agente libre luego que todas las partes acordaron dejar nulo el acuerdo en medio de un pleito legal. Canelo ya no está con Golden Boy Promotions, que preside Oscar de la Hoya, y tampoco tiene algún vínculo con DAZN.

Veamos, quiénes son los ganadores y perdedores en todo este fiasco que ahora tiene en vilo al boxeo sobre el futuro del boxeador que es considerado la máxima atracción del deporte.

Ganadores

Canelo Álvarez

No es un secreto que la relación entre el campeón mexicano y Golden Boy Promotions, entiéndase Oscar de la Hoya, estaba tan deteriorada que la comunicación entre ambos bandos se hacía a través de abogados, y la gota que derramó el vaso fue la decisión de demandar a la empresa y DAZN por $280 millones por alegado incumplimiento de contrato.

Canelo ya no quería lidiar más con De la Hoya a quien acusó de ser desleal durante una entrevista en The Athletic. “Se puede ver que no hay lealtad en él (De la Hoya). Cambió entrenadores durante su carrera, cambió de promotores en su carrera, entonces no hay lealtad. Así es él y lo vemos ahora”, dijo Canelo previo a su combate del pasado noviembre contra Sergey Kovalev.

Con el acuerdo, pues recuperó su libertad y ahora puede buscar las peleas que le interesan sea contra un “bulto” o un peleador de calidad. También puede llegar a acuerdos con otra empresa que tenga en su escuadra peleadores que le interesan enfrentar sin obstáculos de promotores rivales o televisoras.

DAZN

No hay dudas que el gran ganador fue la empresa de streaming. Si bien es cierto que pierden a una atracción como Álvarez, se quitan de encima un contrato de $40 millones por pelea ($35 millones para Canelo y $5 millones para Golden Boy) en momentos que el panorama económico ha cambiado por completo debido a la pandemia del coronavirus.

No había manera de seguir pagando esa cantidad de dinero para combates pocos atractivos como los primeros tres que realizó el mexicano contra Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Kovalev. Ahora pueden concentrarse en reorganizarse con el lanzamiento de su servicio a nivel mundial y no tienen la carga pesada de su contrato con Canelo.

Canelo Canelo Álvarez posa para las fotos después de derrotar a Sergey Kovalev por nocaut en una pelea por el título de peso semipesado de la OMB, el 2 de noviembre del año 2019 AP/ John Locher, archivo

Perdedores

Canelo Álvarez

Ustedes pensarán, ¿cómo aparece Canelo también en este renglón si ya lo tuviste como ganador? Pues como suena dejar alrededor de $250 a $280 millones garantizados sobre la mesa. Es mucho dinero que seguramente el mexicano no recuperará fácilmente. Nadie va a otorgarle una garantía de $35 millones por pelea y ahora mucho dependerá de un porcentaje alto que recibiría en los pay-per-views.

Cuando tomas en consideración la calidad de sus posibles oponentes en el futuro, no sobresale uno que pueda generarla una bonanza económica como fue el caso con Floyd Mayweather y Gennadiy Golovkin (primera pelea). Su libertad le costó un precio muy alto, pero no puedes ponerle un precio a la felicidad, y eso fue el camino que tomó Canelo.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Oscar de la Hoya

No hay manera de buscarle la vuelta a esto. El excampeón mundial acaba de recibir un duro golpe al perder a Canelo que por años fue la gallina de los huevos de oro de la empresa. Por más que diga que todavía tiene un lucrativo acuerdo con DAZN y que Ryan García, Vergil Ortiz Jr. y Jaime Munguía tienen el talento para ser las próximas estrellas del boxeo, Canelo es Canelo.

El invicto García, quien el próximo 5 de diciembre enfrentará a Luke Campbell por el título interino ligero de la Organización Mundial de Boxeo, también ha demostrado que no es una galleta fácil de masticar y está entrenado por Eddie Reynoso, quien es el entrenador y manejador de Canelo. Ya Golden Boy y García han tenido sus encontronazos aunque llegaron a un acuerdo multianual en julio del 2019.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes