Con nuevo jonrón de Ohtani, Japón supera con apuros a Corea del Sur en el Clásico Mundial

La superestrella de Los Angeles Dodgers, Ohtani, mandó la pelota a las gradas del Tokyo Dome por segundo partido consecutivo, pero los resilientes surcoreanos llevaron al límite a los vigentes campeones

Shohei Ohtani dio su segundo jonrón en la sexta edición del Clásico Mundial

AFP

TOKIO.- El astro Shohei Ohtani conectó su segundo jonrón del Clásico Mundial de béisbol para dar a Japón su segundo triunfo en el torneo, un sufrido 8-6 contra Corea del Sur, el sábado en Tokio.

La superestrella de Los Angeles Dodgers, Ohtani, mandó la pelota a las gradas del Tokyo Dome por segundo partido consecutivo, pero los resilientes surcoreanos llevaron al límite a los vigentes campeones.

Seiya Suzuki también conectó dos jonrones y Masataka Yoshida añadió otro para Japón, que suma dos victorias en dos partidos en el Grupo C (en su debut derrotó claramente a Taiwán por 13x0), mientras que Corea del Sur queda con un triunfo en dos partidos, tras haber ganado en su estreno a la República Checa.

Los coreanos tomaron ventaja de tres carreras en la primera entrada, dejando atónitos a los jugadores y público local, que pudieron recortar con dos carreras gracias a el primer jonrón de Suzuki.

Ohtani empató el marcador en la tercera entrada con un batazo descomunal a las gradas. Japón se adelantó con otros dos jonrones solitarios en esa misma entrada, obra de Yoshida y Suzuki y, cuando parecía que el partido estaba casi sentenciado, los surcoreanos anotaron dos carreras, con un jonrón de Park Dong-won, para volver a empatar el partido.

Japón volvió a adelantarse en la séptima entrada con otras tres carreras y los surcoreanos se quedaron sin capacidad de reacción, pese a una última anotación en la octava y penúltima entrada.

En el otro partido del Grupo C, Taiwán apabulló a la República Checa 14-0 para conseguir su primera victoria del torneo.

FUENTE: AFP

