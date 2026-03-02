lunes 2  de  marzo 2026
FÚTBOL

Getafe sorprende al Real Madrid con golazo del uruguayo Satriano

Corría el minuto 39 de partido cuando del delantero de Montevideo enganchó una volea que terminó en el fondo de la red para dejar en shock al Real Madrid

El atacante uruguayo del Getafe, Martín Satriano, celebra luego de anotar el único gol en un partido ante el Real Madrid, el 2 de marzo de 2026.

JAVIER SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Un golazo de volea desde fuera del área del uruguayo Martín Satriano bastó al Getafe para vencer 1-0 este lunes el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La derrota supone un paso atrás del conjunto blanco en su objetivo de lograr el título.

Corría el minuto 39 de partido cuando del delantero de Montevideo enganchó una volea limpia desde fuera del área que hizo estéril la estirada del arquero Thibaut Courtois.

Fue el segundo gol en España del jugador cedido en enero por el Lyon francés.

Aunque quedaba mucho partido por delante, y pese a que el Real Madrid gozó de claras ocasiones en el segundo tiempo, sobre todo con sendos remates de cabeza de Antonio Rüdiguer y de Rodrygo, el Getafe (11º) demostró su fama justificada de equipo correoso al que cuesta hacerle un gol cuando se cierra atrás.

El marcador no se volvió a mover y el equipo de Álvaro Arbeloa sigue en segunda posición, pero ve al Barcelona a cuatro puntos cuando quedan doce fechas para el final.

En el tiempo añadido, el Real Madrid perdió por roja directa al volante argentino Franco Mastantuono por presuntamente haberse dirigido en términos incorrectos al árbitro. Un minuto después fue el delantero del Getafe, Adrián Liso, el que tomó el camino de los vestuarios por doble amarilla.

El conjunto azulón del DT José Bordalás se aleja a ocho puntos del descenso.

Confirman lesión de Mbappé

El Real Madrid confirmó este lunes que su delantero Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda, después de que el francés se sometiese a pruebas diagnósticas en París.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda", indicó el club blanco en un comunicado.

El Real Madrid indicó que se le realizará un tratamiento conservador, pero no precisó la duración de su período de baja.

Mbbappé, con problemas en la rodilla izquierda desde diciembre, estuvo este lunes en París junto con el cuerpo médico del Real Madrid para realizar "un balance preciso de la evolución" de su lesión, según indicó a la AFP este lunes el entorno del delantero.

FUENTE: AFP

