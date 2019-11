Gleyber listo para mejorar aun más en el 2020

“Yo hice el último out de esa serie”, dijo Torres. “Definitivamente, me sentí muy mal. Después de esa temporada, me fui a casa y nunca olvidé ese momento. Me sentí mal. Me sentí frustrado. Tomé ese momento como algo personal y traté de sacarle provecho. Durante el invierno, me preparé muy, muy bien para ayudar a mi equipo esta temporada”.

Torres, de 22 años, tuvo una estupenda campaña en el 2019. Fue convocado a su segundo Juego de Estrellas consecutivo y fue el único miembro del lineup titular de Nueva York para el Día Inaugural que no ingresó a la lista de lesionados. Torres fijó una marca personal con 38 cuadrangulares, uniéndose al dominicano Robinson Canó como los únicos jugadores del medio del cuadro interior que han encabezado la novena del Bronx en bambinazos.

Además, Torres se convirtió en el segundo Yankee más joven con más de 30 jonrones en una temporada, sólo por detrás de Joe DiMaggio, y sus 90 carreras impulsadas fueron la mayor cantidad para un jugador de los Bombarderos de 22 años o menos desde que Mickey Mantle tuvo 102 en 1954.

El gerente general Brian Cashman indicó que Torres y DJ LeMahieu fueron las fuerzas impulsoras de un club que ganó 103 partidos en la temporada regular y luego barrió a los Mellizos en la SDLA, antes de sucumbir ante los Astros en seis juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Lo hace con una sonrisa”, dijo Cashman acerca de Torres. “Su personalidad ha estado a la vista a la vez que ha sostenido el éxito. Es un talento que pocos poseen”.

¿Qué salió bien?

Torres fijó marcas personales en todas las categorías ofensivas en el 2019, al batear .278 con 96 anotadas, 26 dobles, 38 jonrones, 90 producidas y 48 boletos en 144 encuentros.

Torres encabezó las Grandes Ligas con ocho juegos con más de un jonrón, igualando un récord de la franquicia que comparte con Babe Ruth (1927), Mantle (1961) y Alex Rodríguez (2007).

¿Qué salió mal?

Aun con lo impresionante que fue el desempeño ofensivo de Torres, su corrido de bases y su defensa siguen siendo áreas en las que los Yankees esperan que el caraqueño mejore. Torres cometió 20 errores defensivos durante la temporada regular, 11 en las paradas cortas y nueve en la segunda base. También tuvo dos de las cuatro pifias de los Yankees en el Juego 4 de la SCLA ante los Astros.

Panorama para el 2020

Los Yankees cuentan con que Torres siga siendo una presencia estable en la parte alta del orden ofensivo y en el medio del cuadro interior, aunque está por verse dónde jugará a la defensa.

El campocorto Didi Gregorius es agente libre y si el curazoleño no regresa, Torres podría encargarse de las paradas cortas y LeMahieu de la segunda base. Torres disputó 73 juegos como torpedero titular y 64 como intermedista titular en la temporada regular del 2019.

“Siento que va a seguir mejorando, lo cual es algo alarmante para los lanzadores contrarios y emocionante si eres fan de los Yankees”, expresó Brett Gardner. "Es muy talentoso y tiene la habilidad de poner el bate sobre la bola y hacer contacto duro. Lo he dicho desde el principio, no hay momento demasiado grande para él”.