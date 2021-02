Ganadores

Cardenales de San Luis: Tras terminar en la segunda posición de la División Central de la Liga Nacional, y ser eliminados en primera ronda de la postemporada del 2020 por los San Diego Padres, la novena de Missouri tuvo un “as bajo la manga” y sacudió el mercado con la llegada del antesalista Nolan Arenado procedente de los Colorado Rockies.

El ocho veces ganador del Guante de Oro, no mostró un buen papel dentro de la caja de bateo durante la campaña anterior, al promediar solamente .253/.303/.434 y sin haber clasificado a playoffs por segunda temporada consecutiva.

Sin embargo, los números del tercera base de 29 años pintan para generar grandes aspiraciones para los Cardenales. Su promedio de 32 cuadrangulares y 105 carreras impulsadas, no es poca cosa, por lo que el mánager Mike Shildt contará con un arsenal bastante fuerte con la permanencia del lanzador veterano Adam Wainwright y el veterano catcher Yadier Molina.

Blake Snell En esta foto del 17 de septiembre de 2019, Blake Snell de los Rays de Tampa Bay lanza contra los Dodgers de Los Ángeles. AP/Chris Carlson, archivo

Padres de San Diego : A quien verdaderamente le ha caído este mercado como anillo al dedo, son a los Padres. La franquicia de California ya tiene en sus filas a dos lanzadores de alto calibre con miras a llevarlos al siguiente nivel: Yu Darvish y Blake Snell.

Por un lado, Darvish, el exlanzador de los Cachorros de Chicago, viene de su mejor periodo en Grandes Ligas con una efectividad de 2.01 con ocho victorias y 93 ponches en 76 entradas, números que lo hicieron acreedor del segundo lugar del Cy Young de la Liga Nacional.

Mientras tanto, Snell, quien fue adquirido de los Rays de Tampa Bay, ha demostrado ser uno de los lanzadores más consistentes desde que en 2018 ganara el Cy Young de la Americana.

Los Padres tendrán una rotación envidiable para muchos de los equipos de la Nacional con Darvish, Snell, Joe Musgrove (adquirido de los Pirates de Pittsburgh), Dinelson Lamet, Chris Paddack y Adrián Morejón. Pocos equipos pueden darse el lujo de tener un grupo así, de manera que los Padres han puesto en marcha las apuestas a su favor para ser uno de los favoritos.

Perdedores

Indios de Cleveland: Cambios y más cambios han girado en torno a los Indios desde el anuncio sobre el cambio de identidad de la organización hasta las duras ausencias en el plantel de cara a la temporada 2021.

No hay que buscar más allá de que no tendrán al puertorriqueño Francisco Lindor, su mejor jugador en las pasadas temporadas, que fue transferido a los Mets de New York. La movida no fue una sorpresa ya que el torpedero podía convertirse en agente libre al concluir la próxima campaña y Cleveland no podía ofrecerle una extensión por la situación económica.

Aunado a ello, otra de sus figuras, el lanzador venezolano Carlos Carrasco, también fue incluido en el canje con los Mets, y la opción del primera base Carlos Santana fue rechazada y se convirtió en agente libre dejando a los Indios con la baraja muy reducida, aunque firmaron recientemente al jardinero Eddie Rosario.

lindor.jpeg Los Mets de Nueva York firmaron este jueves al campocorto puertorriqueño Francisco Lindor AP/Archivo

Rays de Tampa: Como recapitulamos anteriormente, Snell se convirtió en una figura clave en la novena que disputó la Serie Mundial contra Los Dodgers de Los Ángeles y que terminó enamorando a una afición que ahora busca respuestas del por qué una de las mejores rotaciones del béisbol poco a poco se ido cayendo en pedazos.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Charlie Morton, otro de los caballos de los Rays, firmó como agente libre con los Bravos de Atlanta, siendo esta una de las mejores adquisiciones del invierno hasta ahora ya que la disputa en la Liga Nacional plantea ser una verdadera guerra.

Pero los Rays ahora están si dos piezas claves en su éxito. Es cierto que firmaron a Chris Archer y Michael Wacha como agentes libres, y adquirieron al cotizado colombiano Luis Patiño en el cambio con San Diego, pero todavía están buscando ayuda en el montículo. No es fácil reemplazar a un Snell y Morton.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes