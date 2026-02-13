MLB implementará el sistema ABS en 2026: cómo funciona la tecnología que cambiará los strikes y bolas en el béisbol

La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona.

La Major League Baseball (MLB) dará un paso histórico en la temporada 2026 con la implementación oficial del sistema Automated Ball/Strike (ABS), una tecnología que promete mayor precisión en la zona de strike sin eliminar por completo el rol de los umpires humanos.

Tras probarse en entrenamientos primaverales y ligas menores, el sistema llega ahora a los juegos de temporada regular, generando tanto expectativas como debates sobre el impacto de la tecnología en el béisbol moderno .

Qué es el sistema ABS y cómo funciona

El ABS utiliza cámaras instaladas en los estadios para rastrear cada lanzamiento y determinar si la pelota cruzó la zona de strike. Aunque los umpires seguirán cantando cada pitcheo, los equipos podrán desafiar decisiones específicas.

Cada equipo tendrá dos retos por partido, con la posibilidad de conservarlos si la revisión resulta exitosa. En entradas extra, recibirán uno adicional.

Solo el bateador, el pitcher o el receptor podrán solicitar el desafío mediante una señal inmediata, sin intervención desde el dugout. Una vez revisada la jugada, el marcador y la transmisión mostrarán la gráfica del lanzamiento y el umpire actualizará el conteo.

Estrategia y factor humano: la clave del éxito

El mánager de los Colorado Rockies, Warren Schaeffer, quien ya tuvo experiencia con el ABS en Triple-A, aseguró que la estrategia será fundamental para aprovechar la herramienta.

Según Schaeffer, perder desafíos temprano en el juego puede afectar emocionalmente al equipo, por lo que será clave que todos los jugadores estén alineados en cuándo utilizarlos.

Otros dirigentes, como el mánager de los Arizona Diamondbacks, Torey Lovullo, anticipan que los receptores tendrán mayor libertad para pedir revisiones, ya que poseen la mejor visión de la zona de strike.

Datos positivos y respaldo de los fanáticos

De acuerdo con una encuesta presentada por MLB durante el Cactus League Media Day, el 72% de los aficionados evaluó el impacto del ABS como positivo durante las pruebas del año pasado, mientras que solo el 10% tuvo una percepción negativa.

Además, las revisiones fueron rápidas: los desafíos promediaron apenas 13.8 segundos, con un éxito del 52.2% en más de mil revisiones realizadas en spring training.

Jugadores que podrían beneficiarse del ABS

Peloteros con buen control de la zona, como el slugger de los New York Yankees Aaron Judge, podrían sacar ventaja del nuevo sistema. Judge lideró la Liga Americana en bases por bolas la temporada pasada, y su mánager Aaron Boone considera que el ABS premiará a los bateadores con mejor disciplina en el plato.

Tecnología y evolución del béisbol

Para muchos ejecutivos, la llegada del ABS representa una evolución natural del deporte. Chris Young, presidente de operaciones de béisbol de los Texas Rangers, afirmó que la velocidad y el movimiento de los lanzamientos actuales hacen que el trabajo de los umpires sea más complejo que nunca.

El sistema también ajustará la zona de strike según la altura del bateador, con mediciones realizadas durante los entrenamientos primaverales para garantizar uniformidad.

Con la implementación del ABS en 2026, MLB busca equilibrar tradición y tecnología, manteniendo la esencia humana del juego mientras añade una nueva capa de precisión y estrategia que podría transformar la forma en que se disputan los partidos.