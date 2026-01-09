viernes 9  de  enero 2026
Baloncesto

Grizzlies escuchan ofertas por Ja Morant antes del trade deadline y el Heat podría estar atento

Los Grizzlies escuchan ofertas por Ja Morant antes del trade deadline. Analizamos si el Miami Heat debería intentar ficharlo y cómo encajaría en su proyecto tras la salida de Jimmy Butler.

Ja Morant (12), escolta de los Grizzlies de Memphis, reacciona después de una clavada en los últimos segundos del tiempo extra durante el partido de baloncesto de la NBA en contra de los Pelicans en Nueva Orleans, el martes 26 de diciembre de 2023.

Ja Morant (12), escolta de los Grizzlies de Memphis, reacciona después de una clavada en los últimos segundos del tiempo extra durante el partido de baloncesto de la NBA en contra de los Pelicans en Nueva Orleans, el martes 26 de diciembre de 2023.

AP Foto/Gerald Herbert
Por Pedro Felipe Hernández

Los Memphis Grizzlies están abiertos a escuchar ofertas por Ja Morant de cara a la fecha límite de traspasos del 5 de febrero, según reportó ESPN. El base franquicia, uno de los jugadores más explosivos de la NBA, ha despertado el interés de múltiples equipos mientras Memphis analiza si iniciar una nueva etapa deportiva.

De acuerdo con las fuentes, los Grizzlies buscan selecciones del Draft y jugadores jóvenes como eje central de cualquier negociación. La organización contempla dos caminos claros: reconstruir alrededor de Jaren Jackson Jr. o mantener a Morant dentro de un proyecto reconfigurado.

Lee además
La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros de París, el 5 de junio de 2025.
DEPORTES

Sabalenka no tiene piedad de Keys y avanza a semifinales en Brisbane
El derecho Max Meyer, de los Marlins de Miami, trabaja durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 21 de mayo de 2025.
BÉISBOL

Marlins evitan el arbitraje salarial con cinco jugadores

Seleccionado con el pick número 2 del Draft 2019, Morant se convirtió rápidamente en la imagen del equipo, ganando el premio a Novato del Año, el de Jugador Más Mejorado en 2022, dos selecciones al All-Star y un lugar en el All-NBA Team. Sin embargo, el éxito colectivo ha sido limitado: Memphis solo ganó una serie de playoffs en cuatro apariciones con él como líder.

Lesiones, sanciones y dudas internas en Memphis

Más allá de su talento, la etapa de Morant en Memphis ha estado marcada por lesiones recurrentes y problemas extradeportivos. En la actual temporada promedia 19 puntos, 7,6 asistencias, 3,2 rebotes y un robo en 18 partidos, aunque se ha perdido encuentros recientes por una contusión en la pantorrilla.

Además, el equipo le impuso una suspensión interna de un partido tras un incidente con el entrenador Tuomas Iisalo, un hecho que reforzó la percepción de desgaste interno.

Morant tiene contrato garantizado hasta la temporada 2027-28 y será elegible este verano para una extensión de tres años y 178 millones de dólares, un factor clave que influye en la decisión de Memphis.

El Miami Heat, en reconstrucción silenciosa

El Miami Heat atraviesa un momento de transición profunda. Jimmy Butler ya no forma parte del equipo, Duncan Robinson también salió del proyecto, y aunque Terry Rozier sigue bajo contrato, se encuentra con licencia administrativa tras ser hallado culpable en un caso de apuestas, lo que lo convierte en un activo no canjeable.

Este contexto obliga a Miami a replantear su rumbo. Sin una superestrella ofensiva clara, el Heat podría considerar a Ja Morant como la nueva cara de la franquicia, iniciando una etapa completamente distinta alrededor de Bam Adebayo.

¿Encaja Ja Morant en el Miami Heat?

Desde lo deportivo, el encaje es evidente. Miami necesita creación ofensiva, explosividad y liderazgo en el perímetro, virtudes que definen a Morant. El pick-and-roll con Adebayo podría convertirse en uno de los más peligrosos de la Conferencia Este, mientras que la estructura táctica de Erik Spoelstra y la cultura organizacional del Heat representan un entorno ideal para estabilizar su carrera.

Sin embargo, el precio sería elevado. Al no poder incluir a Rozier y sin contratos grandes disponibles, Miami tendría que construir una oferta basada en:

Tyler Herro

Jaime Jaquez Jr.

Nikola Jovi

Múltiples selecciones del Draft y swaps

Un sacrificio importante de futuro que solo tendría sentido si la franquicia está dispuesta a apostar por Morant como eje absoluto del proyecto a largo plazo.

Una decisión que marcará el futuro de ambas franquicias

Para Memphis, mover a Morant significaría cerrar una era y apostar por estabilidad, juventud y flexibilidad salarial. Para Miami, sería una apuesta total, arriesgada pero coherente con la necesidad de encontrar una nueva identidad tras el fin de su ciclo competitivo anterior.

Con el mercado abierto y el reloj avanzando hacia el trade deadline, Ja Morant se perfila como uno de los nombres que pueden sacudir la NBA, y el Miami Heat aparece como un candidato silencioso, pero con razones claras para intentarlo.

Temas
Te puede interesar

Eagles y 49ers abren los playoffs más inciertos de la NFL

Rob Manfred planea una revolución en la MLB antes de retirarse: torneos, menos partidos y expansión

Vinicius vuelve a encender el derbi: fuerte cruce con Simeone en la Supercopa de España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

Bryan Calvo alcalde electo de Hialeah . 
MUESTRA SUS CARTAS

Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ATENCIÓN MAMÁ

Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
CASA BLANCA

EEUU decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela, afirma Trump

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán