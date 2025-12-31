miércoles 31  de  diciembre 2025
Guardiola anuncia que Rodri podría volver en la próxima jornada

El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, reveló que el ganador del Balón de Oro en 2024 es una opción para el partido del jueves

El director técnico español Pep Guardiola, del Manchester City, reacciona tras la derrota de su equipo ante el Aston Villa, el 21 de diciembre de 2024.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El centrocampista español del Manchester City, Rodri, Balón de Oro en 2024 y lesionado desde noviembre, podría volver a la acción este jueves contra el Sunderland, anunció el miércoles su entrenador Pep Guardiola.

Luego de haber entrado en la convocatoria el pasado sábado contra el Nottingham Forest, el español, que sufrió una lesión en el muslo a principios de noviembre, "podría tener unos pocos minutos", declaró Guardiola en rueda de prensa.

"Rodri ha vuelto", declaró el técnico, que también informó sobre el posible regreso del atacante belga Jeremy Doku.

"En términos de plantilla no estamos en nuestro mejor momento ahora mismo, para un calendario tan apretado", lamentó Guardiola.

El Manchester City ocupa la segunda posición de la Premier League con 40 puntos, a cinco unidades del líder Arsenal, que ya disputó su partido de la 18ª jornada el martes, con victoria 4-1 sobre el Aston Villa.

Los Citizens viajarán el jueves al norte de Inglaterra para medirse con el Sunderland (7º).

Cierran caso contra exfutbolistas de Vélez

La justicia de la provincia argentina de Tucumán cerró este martes sin llevar a juicio la causa contra cuatro futbolistas imputados por abuso sexual en 2024 cuando jugaban en Vélez Sarsfield, según confirmaron las partes.

Los jugadores sobreseídos son el arquero uruguayo Sebastián Sosa, el paraguayo José Florentín y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio.

La denuncia fue presentada por una periodista deportiva de 24 años por un hecho ocurrido en marzo de 2024 en un hotel de Tucumán (noroeste) en el que se encontraba alojado el plantel de Vélez tras un partido.

"Me violaron. Me drogaron e hicieron con mi cuerpo lo que quisieron", contó la denunciante al diario Página 12.

Cufré y Florentín estaban imputados por violación, Sosa como partícipe secundario del mismo delito y Osorio por abuso sexual simple.

El juez a cargo de la causa consideró que los jugadores no cometieron ninguno de esos delitos y que la relación fue consentida, en una resolución dictada en una audiencia a puertas cerradas, según informó el diario local La Gaceta.

Tras el sobreseimiento, la denunciante dijo que el fallo "deja mucho que desear" y anunció que apelará la medida.

