lunes 22  de  diciembre 2025
La curiosa estrategia de Guardiola para cuidar el peso de los jugadores en Navidad

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del Manchester City en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 28 de enero de 2025, en vísperas de su partido de fútbol de la UEFA Champions League contra el Club Brugge

AFP / Darren Staples
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los jugadores del Manchester City deberán someterse a un pesaje navideño para comprobar que no comieron en exceso durante las fiestas, en medio de advertencias del técnico Pep Guardiola de que descartará a aquellos que hayan ganado kilos.

El City disfrutó el sábado de una cómoda victoria por 3-0 sobre el West Ham, que lucha por mantenerse en la Premier League, y mantiene la presión sobre el líder, el Arsenal.

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 
Fútbol

Neymar es operado con éxito para buscar listo al Mundial
El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.
Baloncesto

NBA y FIBA buscan la manera de hacer una liga en Europa

Pero Guardiola, que ha ganado seis títulos de liga con el Manchester, es famoso por ser exigente y reveló este lunes que sus jugadores fueron pesados antes de un breve descanso por las fiestas.

"Cada jugador se pesa", dijo el entrenador español. "Vuelven el día 25 (de diciembre) y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben, (para ver) si vienen gordos".

"En cuanto lleguen después de tres días, quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos", añadió.

Guardiola advirtió que los jugadores que regresen al club con sobrepeso no jugarían contra el Nottingham Forest el 27 de diciembre.

"Imaginen a un jugador que ahora está perfecto, pero que llegará con tres kilos de más. Se quedará en Manchester", dijo.

Guardiola matizó que también es importante que sus hombres se relajen durante un calendario apretado, mientras él se dirige a Barcelona para un breve descanso.

"Los jugadores tienen que irse con sus familias y olvidarse del fútbol. Es bueno. Para ellos ver al entrenador todos los días es muy duro", aseguró.

El DT del City les negó además a sus jugadores un día libre tras la victoria del sábado, descontento con el nivel de rendimiento a pesar de la quinta victoria consecutiva en la liga.

"Los jugadores me pidieron un día libre. Les dije: 'No, porque no jugaron lo suficientemente bien'", contó.

