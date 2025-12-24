miércoles 24  de  diciembre 2025
Lyon confía en el “efecto Endrick” tras su llegada desde el Real Madrid

Lyon apuesta por el “efecto Endrick” tras su llegada desde el Real Madrid, con el objetivo de potenciar su ataque y consolidarse en la Ligue 1 y Europa.

Endrik saluda al público durante su entrada al Santiago Bernabéu&nbsp;

Cortesía: Antonio Díaz Madrid
Por Pedro Felipe Hernández

El joven delantero brasileño llega cedido desde el Real Madrid hasta final de temporada y aparece como la gran esperanza ofensiva del Olympique de Lyon en medio de un curso marcado por las restricciones económicas.

El Olympique de Lyon confía en que la llegada de Endrick marque un antes y un después en su temporada. El delantero brasileño de 19 años aterriza en Francia cedido por el Real Madrid hasta el final del curso, sin opción de compra, con la misión de revitalizar un ataque que ha sufrido notables bajas y una evidente falta de gol en la Ligue 1.

Un Lyon sólido atrás, pero con déficit ofensivo

Tras la primera mitad del campeonato, el Lyon ocupa el quinto puesto de la Ligue 1. Su rendimiento defensivo ha sido uno de los puntos fuertes del equipo, con apenas 16 goles encajados, la cuarta mejor marca del torneo. Sin embargo, el problema está en el otro extremo del campo: con solo 22 goles anotados, el conjunto lionés presenta el noveno mejor ataque del campeonato.

Las limitaciones presupuestarias impuestas por el órgano de control financiero del fútbol francés obligaron al club a desprenderse de referentes ofensivos como Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki y Thiago Almada, lo que redujo considerablemente su poder de fuego.

Endrick (2).jpg
El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, reacciona luego de que su club recibiera un gol por parte del Valencia, el 5 de abril de 2025.

Fonseca, conforme pese a las dificultades

A pesar del contexto, el entrenador Paulo Fonseca se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo. Tras la victoria ante Le Havre (1-0) el pasado 14 de diciembre, afirmó estar “muy satisfecho” con la primera parte de la temporada, en la que el Lyon también destaca como líder del grupo único de la Europa League, que reúne a 36 equipos.

En el mercado estival, la única incorporación ofensiva fue el uruguayo Martín Satriano, cedido por el Lens, quien suma dos goles en Ligue 1.

Endrick, la gran oportunidad del mercado de enero

La dirigencia del Lyon decidió esperar al mercado invernal para aprovechar oportunidades estratégicas, y así apareció Endrick. El acuerdo con el Real Madrid contempla una cesión de seis meses por un monto que no superará el millón de euros, según informó el club francés.

El atacante no entró en los planes de Xabi Alonso en la parte decisiva de la temporada y apenas disputó 11 minutos en LaLiga, una situación que precipitó su salida en busca de continuidad.

De promesa mundial a desafío europeo

Endrick, que ya suma 14 partidos internacionales con Brasil y tres goles, fue catalogado como un fenómeno desde muy joven. Firmó su primer contrato profesional con Palmeiras a los 16 años y fue traspasado al Real Madrid a mediados de 2024 por 47,5 millones de euros, según Transfermarkt.

Su paso por Lyon será clave no solo para relanzar su carrera en Europa, sino también para convencer a Carlo Ancelotti de cara a una posible convocatoria de Brasil para el Mundial 2026.

Un ataque con nombres y una fuerte huella brasileña

En las próximas semanas, Endrick compartirá ataque con el belga Malick Fofana, quien se recupera de una lesión de tobillo y podría volver a finales de enero. Durante su ausencia, el joven Afonso Moreira ha cumplido con solvencia.

Además, el checo Pavel Sulc, fichado en julio, ha cargado con la responsabilidad goleadora del equipo y acumula nueve tantos en todas las competiciones.

La adaptación del brasileño podría verse facilitada por la presencia de su compatriota Abner Vinicius y por la histórica relación del Lyon con el fútbol brasileño, una tradición que incluye nombres legendarios como Juninho Pernambucano, Edmilson, Cris, Caçapa, Fred, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá.

Expectativa y esperanza en Lyon

Aunque el club ha tenido experiencias irregulares con futbolistas brasileños en el pasado, en Lyon confían en que Endrick pueda marcar diferencias rápidamente y convertirse en un nuevo ídolo del Groupama Stadium.

El llamado “efecto Endrick” ya genera ilusión: el Lyon necesita goles, frescura y desequilibrio, y el joven brasileño llega con la presión y la oportunidad de demostrar por qué fue considerado uno de los mayores talentos de su generación.

